Николь КОЗЛОВА: «В том матче за сборную стояла, пела гимн и плакала»

Футболистка сборной Украины Николь Козлова перед матчем против команды Польши рассказала о своих выступлениях за сборную и за шотландский клуб Глазго Сити:

«Что привлекло в предложении от Глазго? Мне рассказали о проекте, о том, какой это исторический клуб. Самым важным было то, какая у меня будет позиция и в какой футбол играет команда, а на третьем месте – что это за клуб. По всем трем пунктам я поставила check (галочку).

Я люблю играть в позиционный, красивый футбол, но с результатом. Мы стараемся пасовать. Когда можем – всегда внизу, но если нужно, то и верхом. С мыслью, что это выведет нападающую один на один с вратарем. Я такое люблю, получаю кайф. Знаю свой стиль и понимаю, что могу лучше играть именно в такой, умный футбол.

У них сильные мужские команды, и оттуда идут деньги. Сложнее ли нам без поддержки мужского клуба? Конечно. Но наша команда уже столько лет существует и входит в топ Шотландии. У нас все профессионалки, у всех полноценные контракты. Есть академия, команды U13, U15, U17. У нас нет своего стадиона, но основательницы клуба построили свой зал, раздевалку. Это кажется мелочами, но надо понимать, как это тяжело без мужской команды.

Даже с фанатами бывает сложнее. Многие болельщики мужских клубов приходят на игры женских команд, а у нас свои. Но это и круто, что они приходят именно к нам. Считаю, что наш клуб играет больше, чем в футбол. Мы стоим за женщин.

Уровень клуба проявляется и в подходе к тренировкам и восстановлению. Здесь много сотрудников: врачи, специалисты по физподготовке, те, кто отвечает за научную часть и считает наши GPS. Тренировки рассчитаны по нагрузке. Они знают, сколько нам нужно пробежать спринтерских отрезков. У каждой своя норма. Я такая футболистка, что много спринтую в матчах и должна на тренировке набегать столько, чтобы в игре не было травм. Бывало, что и по часу бегала.

Больше всего я выросла «в голове». Не все было прям супер, но в моменты, когда тяжело, я научилась – пусть и не на 100% – с этим справляться, понимать, как надо дальше играть и быть уверенной в себе. Много книг об этом читала, но всегда было сложно применить это на практике.

Научилась делать шаг назад и смотреть, что получается, а что – нет. Стала больше говорить себе позитивных установок. Всегда обращала внимание на плохое, а сейчас больше говорю: Ты это умеешь. Я в тебя верю. Начинаю и вправду в это верить. Плюс моя семья всегда со мной. Мама и папа знают, что мне сказать, когда голова немного накрутилась.

Это работа, и дальше надо будет над этим работать. Это одна из самых больших частей игры, когда ты уже профессионалка. На таком уровне почти все технически подготовлены, у всех есть понимание игры, хорошая физическая форма – и разница в том, все ли в порядке в голове.

Поражение в финале Кубка Шотландии против Рейнджерс со счетом 0:3? Вся команда очень расстроилась, потому что Глазго Сити – это топ-клуб Шотландии, и у нас всегда задача – первое место в чемпионате и кубках. Мы были так близко и знаем, что у нас сильная команда и мы могли победить. Маленькие ошибки то там, то здесь привели к поражению.

С другой стороны, круто, что было так тяжело. Уровень в стране растет, и в этот раз не две команды были сильные, а пять боролись за первые места. Трудно не думать о том, что я как нападающая могла сделать больше, но надо радоваться и второму месту, потому что это большое достижение. В следующем году мы захотим первое место еще сильнее.

Думаю, нам нужно быстрее находить ошибки и исправлять их. Бывает, не пошло, проигрываем 0:1 и не можем никак перестроиться, чтобы что-то изменить. Важна каждая мелкая деталь. Играли, например, с Хибернианом, который закончил на первом месте. Играли неплохо, было 0:0, никак не могли забить. Возможно, были лучшей командой в том матче, но на 90+7 минуте пропустили стандарт. И все – вместо даже одного очка вышел ноль, а у них – плюс три. Может, если бы не это, были бы на первом месте.

Над чем еще надо работать – это защита стандартов. Обидно, когда пропускаешь на них, как в последнем матче против того же Хиберниана, где было 2:2. Потому что в целом мы были сильнее в каждой игре с этой командой, но, как видите, каждая деталь важна.

Матч в феврале с Селтиком? Игра закончилась ничьей 2:2, но я забила мяч, который потом стал голом сезона. А самым крутым было то, что на этом матче были мои родители, которые прилетели из Канады на два дня. Играть, когда твои там, и забивать такие голы – такое нечасто случается.

Почему тренер сборной Владимир Пятенко не всегда ставит в старт? Я на это не могу повлиять. Могу только дальше работать и, когда дают шанс, его использовать. Конечно, мне хочется играть, но нужно понимать, что это сборная Украины. Ты играешь больше, чем за себя. Ты играешь за страну. Бывало обидно не выходить в старте, но это футбол. Если мне сказали выйти на 10 минут – я выйду и за эти 10 минут сделаю все, что смогу, для команды.

Матч против Чехии? После такой паузы вне старта еще сильнее почувствовала, как это круто. Помню, как стояла, пела гимн и плакала. Когда играет гимн Украины, я всегда так реагирую, но в тот момент думала обо всем, что было за год-полтора: как я работала над собой и пахала.

В английском есть такая пословица: Never ride your highs too high, or your lows too low (Никогда не взлетай слишком высоко и не падай слишком низко). То есть когда все хорошо – не надо летать в космос, потому что оттуда легко упасть. А когда все плохо – не стоит слишком разочаровываться, ведь в футболе все меняется вот так (щелкает пальцами). Нужно быть всегда готовой».