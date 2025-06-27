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Сборная УКРАИНЫ
27 июня 2025, 14:23 | Обновлено 27 июня 2025, 14:28
74
0

ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к матчу против Польши

27 июня в городе Мелец подопечные Владимира Пятенко сыграют спарринг

27 июня 2025, 14:23 | Обновлено 27 июня 2025, 14:28
74
0
ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к матчу против Польши
УАФ

27 июня в 16:30 в городе Мелец женская сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Польши.

В начале июня женская сборная Украины выиграла свою группу в Лиге наций и впервые в истории получила путевку в Лигу А. Теперь команду ждет интересная репетиция – матч против Польши, которая готовится к своему историческому чемпионату Европы.

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Сборная Украины начала подготовку 21 июня в Польше, где провела краткосрочный учебно-тренировочный сбор. Главный тренер команды Владимир Пятенко отметил, что основная цель этого сбора – просмотр новых кандидаток. В лагерь были приглашены сразу пять дебютанток: Ирина Славич, Виктория Радионова, Таня Бойчук, Лидия Заборовец, Александра Кревская.

ФОТО. Как сборная Украины готовилась к матчу против Польши

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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