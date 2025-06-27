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Сборная УКРАИНЫ
27 июня 2025, 13:23 | Обновлено 27 июня 2025, 13:59
236
0

Польша – Украина. Товарищеский матч женских сборных. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 27 июня в 16:30 спарринг женской сборной Украины

27 июня 2025, 13:23 | Обновлено 27 июня 2025, 13:59
236
0
Польша – Украина. Товарищеский матч женских сборных. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

27 июня в 16:30 в городе Мелец женская сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Польши.

В начале июня женская сборная Украины выиграла свою группу в Лиге наций и впервые в истории получила путевку в Лигу А. Теперь команду ждет интересная репетиция – матч против Польши, которая готовится к своему историческому чемпионату Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины начала подготовку 21 июня в Польше, где провела краткосрочный учебно-тренировочный сбор. Главный тренер команды Владимир Пятенко отметил, что основная цель этого сбора – просмотр новых кандидаток. В лагерь были приглашены сразу пять дебютанток: Ирина Славич, Виктория Радионова, Таня Бойчук, Лидия Заборовец, Александра Кревская.

Женская сборная Польши готовится к своему дебютному выступлению на Евро-2025, который пройдет с 2 по 27 июля в Швейцарии. На групповом этапе польская команда сыграет против сборных Германии, Швеции и Дании. Команду возглавляет 39-летняя тренер Нина Паталон, которая в марте 2021 года сменила Милоша Стемпиньски и стала первой женщиной-тренером в истории женской сборной Польши.

В обновленном рейтинге национальных женских сборных, опубликованном Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA), Украина занимает 35-е место (1633,46 балла), а Польша – 27-е (1705,75 балла).

Польша – Украина. Товарищеский матч женских сборных. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплеер будет добавлен перед началом матча.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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