ПЯТЕНКО: «Матч с Польшей будет полезным. Проверим, что могут новички»
Женская украинская сборная 27 июня проведет спарринг против Польши
27 июня в городке Мелец женская сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Польши.
Главный тренер нашей команды Владимир Пятенко рассказал последние новости из расположения сборной:
– 21 июня мы отправились в соседнюю страну, где запланирован краткосрочный этап подготовки. Прежде всего это селекционный сбор, поскольку по разным причинам мы решили не привлекать целую группу опытных мастериц: кому-то нужно восстановиться после изнурительного сезона, другим – залечить травмы.
– С заменой определились оперативно?
– Поскольку селекционная работа ведется постоянно, никаких проблем возникнуть не могло. Мы вызвали в тренировочный лагерь сразу пятерых дебютанток и футболисток, которых раньше приглашали в главную команду страны лишь эпизодически. Пусть доказывают свою профпригодность. Интересно, что возможность проявить себя получат сразу две футболистки, выступающие за океаном – Юлия Хрустюк и Таня Бойчук.
– Что скажете о сборной Польши?
– Для нее товарищеский матч в Мелеце станет генеральной репетицией перед отъездом на финальную часть Евро-2025 в Швейцарии. Уверен, что этот спарринг будет полезен для обеих команд. Хозяйки получат последнюю возможность проверить эффективность своих домашних заготовок, а мы – убедиться, чего стоят прежде всего новички в противостоянии с сильным соперником.
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