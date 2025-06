ВИДЕО. Шедевр Савиньо. Разгром: Ман Сити забил Ювентусу четвертый и пятый

26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Ювентус (Италия) и Манчестер Сити (Англия).

Коллективы играют на стадионе Орландо Цитрус Боул. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 69-й минуте Фил Фоден сделал счет 4:1 в пользу горожан с передачи Савиньо.

А уже на 75-й супергол оформил и сам бразилец, красиво положив мяч в ворота соперников дальним ударом.

ГОЛ! 1:4 Фоден, 69 мин.

City in overdrive 🔵 Foden fires in the fourth 💥 the goals just keep coming 🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #JUVMCI pic.twitter.com/B9aXl9sdMp