Сможет ли Зальцбург прервать феноменальную серию Реала на КЧМ?

27 июня в матче третьего тура клубного чемпионата мира мадридский «Реал» сыграет с австрийским «РБ Зальцбург».

После победы над «Пачукой» во втором туре со счетом 3:1 «Реал» остается непобежденным на клубных чемпионатах мира (в игровое время).

Беспроигрышная серия мадридцев составляет уже 17 матчей (14 побед и 3 ничьи). 11 из 14-ти побед «Реала» были добыты с разницей минимум в два гола.

Статистика выступления «Реала» в последних 17-ти матчах КЧМ:

