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Клубный чемпионат мира
РБ Зальцбург
27.06.2025 04:00 - : -
Реал Мадрид
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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 10:32 |
108
0

РБ Зальцбург – Реал. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 27 июня и начнется в 04:00 по Киеву

26 июня 2025, 10:32 |
108
0
РБ Зальцбург – Реал. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Коллаж Sport.ua

27 июня на Линкольн Файненшенал Филд пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором Ред Булл Зальцбург сыграет против Реал Мадрид. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Ред Булл Зальцбург

Команда была первой в разросшейся на весь мир футбольной франшизе. И долгое время безоговорочно доминировала в родной Австрии, неплохо играя в еврокубках. Она стала мастером в прокачивании талантов с дальнейшей продажей. Но после смерти основателя все начало сбоить. В 2023/2024, выиграв регулярную часть чемпионата, потом в группе сильнейших фаворит уступил трофей Штурму. И не сумел вернуть его в следующем розыгрыше, да и в Лиге чемпионов оказался одним из худших в основном раунде.

При этом на клубном чемпионате мира получается неплохо. Сначала была обыграна 2:1 Пачука. Потом, в прошлом туре, удержали нулевую ничью с Аль-Хилялем. Очевидно, что и сейчас андердог пары будет не против 0:0 в надежде, что и этого хватит для выхода в плей-офф из самого запутанного квартета.

Реал Мадрид

Клуб после того, как в 2024-м году выиграл все ключевые трофеи, сдал позиции. С Мбаппе, в первой части следующего сезона, вышло прибавить Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, но вряд ли это сильно впечатлило кого-то, от Флорентино Переса и до последнего фаната. Вот дальнейшие неудачи были явно болезненные: в Испании все, Суперкубок, Примеру и даже Копу дель Рей, проиграли в очных Эль Класико Барселоне. Еще и в Лиге чемпионов обладатель Ушастого оказался бессилен против Арсенала.

В итоге на клубный чемпионат мира в качестве тренера поехал Хаби Алонсо, а в составе появились Хейсен и Александер-Арнольд. Но сначала была только ничья 1:1 с Аль-Хилялем. Да и за победу над Пачукой нужно сказать спасибо не только полевым футболистам, что забили трижды, но и Куртуа, что пропустил лишь раз, и то на 80-й минуте.

Статистика личных встреч

В 2019-м году, в товарищеском формате, испанский гранд минимально победил. А в январе, в Лиге чемпионов, уже устраивал погром 5:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в Реале. Может, зимний разгром не повторится, но подопечные Хаби Алонсо выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
РБ Зальцбург
27 июня 2025 -
04:00
Реал Мадрид
Фора Реала (-1.5) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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