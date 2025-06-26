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Клубный чемпионат мира
РБ Зальцбург
27.06.2025 04:00 - : -
Реал Мадрид
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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 11:11 | Обновлено 26 июня 2025, 11:23
94
0

РБ Зальцбург – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы H КЧМ-2025 26 июня в 22:00

26 июня 2025, 11:11 | Обновлено 26 июня 2025, 11:23
94
0
РБ Зальцбург – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

26 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальбург (Австрия) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете быки и сливочные выступают вместе с ФК Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) и Пачука (Мексика).

Турнирное положение в квартете H перед последним туром: Реал (4), РБ Зальцбург (4), Аль-Хиляль (2), Пачука (0).

В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.

РБ Зальцбург – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

РБ Зальцбург – Реал Мадрид
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Реал Мадрид РБ Зальцбург смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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