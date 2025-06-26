26 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальбург (Австрия) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

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В одном квартете быки и сливочные выступают вместе с ФК Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) и Пачука (Мексика).

Турнирное положение в квартете H перед последним туром: Реал (4), РБ Зальцбург (4), Аль-Хиляль (2), Пачука (0).

В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.

РБ Зальцбург – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.