РБ Зальцбург – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы H КЧМ-2025 26 июня в 22:00
26 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальбург (Австрия) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете быки и сливочные выступают вместе с ФК Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) и Пачука (Мексика).
Турнирное положение в квартете H перед последним туром: Реал (4), РБ Зальцбург (4), Аль-Хиляль (2), Пачука (0).
В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.
РБ Зальцбург – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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