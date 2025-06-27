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РБ Зальцбург
27.06.2025 04:00 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 10:04 |
699
1

Хаби АЛОНСО: «Дальше ты или побеждаешь, или едешь домой»

Главный тренер мадридского «Реала» прокомментировал победу над «РБ Зальцбург»

27 июня 2025, 10:04 |
699
1
Хаби АЛОНСО: «Дальше ты или побеждаешь, или едешь домой»
ФК Реал Мадрид. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу над австрийским «РБ Зальцбург» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира:

«Я доволен игрой команды. Во втором тайме была эпическая реакция защитников после углового, и важную роль сыграла самоотдача каждого игрока. Без этого в современном футболе не обойтись.

Впереди еще долгий путь, и мы знаем, что в 1/8 финала нас ждет «Ювентус». «Юве» – это «Юве». Я глубоко уважаю эту команду, и мы должны хорошо подготовиться к этому матчу. Дальше ты либо побеждаешь, либо едешь домой, поэтому мы должны быть готовы. Несмотря на это, я более доволен сегодняшней игрой, чем первым таймом против «Аль-Хилала». Мы еще в начале пути и подходим к этому осторожно. Впереди еще долгий путь. Мы начинаем новую эру и вносим изменения в разгар сложных соревнований. За это время мы четко определили свою стратегию, хотя есть еще много над чем работать.

Я всегда был гибким в вопросах систем. Игроки достаточно умны, чтобы понимать плюсы и минусы системы с 3 защитниками. Она дала нам стабильность, зрелость и контроль над игрой. С Хейсеном и Рюдигером на флангах и Джудом и Ардой в центре вы получаете три против двух и пространство между ними. Мне нравится эта гибкость, поэтому я могу использовать ее при необходимости.

Вини Жуниор провел отличный матч. Я имею в виду не только его гол и голевую передачу, но и его самоотдачу в обороне, умение вовремя вступить в игру, не давать себя вывести из равновесия... Это позволило нам играть слаженно, а в атаке он имел больше свободы, хорошо входил в штрафную площадь и взаимодействовал с Гонсало, который изматывает центральных защитников. Он ушел с очень позитивными ощущениями, как и я. Однако мы должны продолжать, потому что впереди еще долгий путь.

Мбаппе? Он нам нужен, и мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее и в лучшей форме. Не хочу быть оптимистом и забегать вперед, но он нам нужен, потому что это топ-игрок, один из лучших в мире. Надеемся, что он скоро вернется.

Гонсало Гарсия? Я его очень хорошо знаю. Я очень внимательно следил за Кастильей и хорошо знаю ее игроков. Я не очень удивлен. Он типичный нападающий, который во многом напоминает мне Рауля: всегда хорошо позиционируется и имеет отличную рабочую этику. Нам нужно больше от него, и мы работаем над тем, чтобы помочь ему улучшиться. Относительно следующего сезона еще никаких решений не принято. Мы сосредоточены на клубном чемпионате мира. Этот турнир дает определенные подсказки, но решение еще не принято.

Замена Рюдигера? У него были судороги. Ничего серьезного. Это был его первый матч в стартовом составе. Он много играл с тремя центральными защитниками, когда был в «Челси», и эта система дает нам глубину и гибкость. Она дает нам глубину и коллективное качество, что является именно тем, чего мы хотим для игроков».

Эндрик? Он восстанавливается, но мы хотим, чтобы он был готов как можно скорее. Он скоро приедет в США, чтобы тренироваться с командой, и, конечно, я рассчитываю на него».

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Хаби Алонсо Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу РБ Зальцбург пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
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Victor673256ua
На клубному ЧС починається найцікавіше. Далі вже без жартів
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