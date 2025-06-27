Гол и ассист Винисиуса. Реал сокрушил РБ Зальцбург и вышел в плей-офф КЧМ
Королевский клуб одержал победу над австрийской командой со счетом 3:0 в 3-м туре группы H
27 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальцбург и Реал Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.
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Голами за королевский клуб в первом тайме отличились Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. У Вини также ассист на своего партнера – бразилец пяткой выкатил мяч под удар Вальверде. А на самого Винисиуса голевую передачу отдал Джуд Беллингем.
Во второй 45-минутке окончательный счет в противостоянии установил Гонсало Гарсия, который холоднокровно поразил ворота соперников.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота команды защищал бельгиец Тибо Куртуа.
Благодаря этой победе подопечные Хаби Алонсо набрали семь очков в квартете H и с первого места пробились в плей-офф КЧМ-2025. В 1/8 финала столичный гранд Испании встретится с туринским Ювентусом.
Клубный чемпионат мира 2025. 27 июня
Группа H. 3-й тур
РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3
Голы: Винисиус Жуниор, 40, Федерико Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсия, 84
РБ Зальцбург: Кристиан Завешицки, Штефан Лайнер, Жоан Гаду, Якоб Расмуссен, Франс Кретциг, Нене Доргелес (Карим Онисиво, 89), Мамади Диамбу (Мауритс Кергор, 46), Сумаила Диабате (Йорбе Вертессен, 73), Оскар Глоч, Эдмунд Байду (Самсон Байду, 89), Петар Ратков (Адам Дагим, 46)
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Франсиско Гарсия, Дин Хёйсен, Трент Александер-Арнолд, Антонио Рюдигер (Хакобо Рамон, 67), Федерико Вальверде (Дани Себальос, 74), Джуд Беллингем (Браим Диас, 82), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Лука Модрич, 67), Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор (Родриго, 67)
Итоговая таблица группы H
|FIFA Club World Cup Grp. H
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|27.06.25 РБ Зальцбург 0:3 Реал Мадрид22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль
|7
|2
|Аль-Хиляль
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|27.06.25 Аль-Хиляль 2:0 Пачука23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль
|5
|3
|РБ Зальцбург
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|27.06.25 РБ Зальцбург 0:3 Реал Мадрид23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург
|4
|4
|Пачука
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|27.06.25 Аль-Хиляль 2:0 Пачука22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург
|0
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