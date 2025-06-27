Гол и ассист Винисиуса. Реал сокрушил РБ Зальцбург и вышел в плей-офф КЧМ

27 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальцбург и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.

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Голами за королевский клуб в первом тайме отличились Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. У Вини также ассист на своего партнера – бразилец пяткой выкатил мяч под удар Вальверде. А на самого Винисиуса голевую передачу отдал Джуд Беллингем.

Во второй 45-минутке окончательный счет в противостоянии установил Гонсало Гарсия, который холоднокровно поразил ворота соперников.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота команды защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Благодаря этой победе подопечные Хаби Алонсо набрали семь очков в квартете H и с первого места пробились в плей-офф КЧМ-2025. В 1/8 финала столичный гранд Испании встретится с туринским Ювентусом.

Клубный чемпионат мира 2025. 27 июня

Группа H. 3-й тур

РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3

Голы: Винисиус Жуниор, 40, Федерико Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсия, 84

РБ Зальцбург: Кристиан Завешицки, Штефан Лайнер, Жоан Гаду, Якоб Расмуссен, Франс Кретциг, Нене Доргелес (Карим Онисиво, 89), Мамади Диамбу (Мауритс Кергор, 46), Сумаила Диабате (Йорбе Вертессен, 73), Оскар Глоч, Эдмунд Байду (Самсон Байду, 89), Петар Ратков (Адам Дагим, 46)

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Франсиско Гарсия, Дин Хёйсен, Трент Александер-Арнолд, Антонио Рюдигер (Хакобо Рамон, 67), Федерико Вальверде (Дани Себальос, 74), Джуд Беллингем (Браим Диас, 82), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Лука Модрич, 67), Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор (Родриго, 67)

Итоговая таблица группы H

FIFA Club World Cup Grp. H Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Реал Мадрид 3 2 1 0 7 - 2 27.06.25 РБ Зальцбург 0:3 Реал Мадрид 22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука 18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль 7 2 Аль-Хиляль 3 1 2 0 3 - 1 27.06.25 Аль-Хиляль 2:0 Пачука 23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль 18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль 5 3 РБ Зальцбург 3 1 1 1 2 - 4 27.06.25 РБ Зальцбург 0:3 Реал Мадрид 23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль 19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург 4 4 Пачука 3 0 0 3 2 - 7 27.06.25 Аль-Хиляль 2:0 Пачука 22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука 19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург 0 Полная таблица

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine