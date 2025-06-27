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Клубный чемпионат мира
РБ Зальцбург
27.06.2025 04:00 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 06:00 | Обновлено 27 июня 2025, 06:38
809
0

Гол и ассист Винисиуса. Реал сокрушил РБ Зальцбург и вышел в плей-офф КЧМ

Королевский клуб одержал победу над австрийской командой со счетом 3:0 в 3-м туре группы H

27 июня 2025, 06:00 | Обновлено 27 июня 2025, 06:38
809
0
Гол и ассист Винисиуса. Реал сокрушил РБ Зальцбург и вышел в плей-офф КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальцбург и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.

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Голами за королевский клуб в первом тайме отличились Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. У Вини также ассист на своего партнера – бразилец пяткой выкатил мяч под удар Вальверде. А на самого Винисиуса голевую передачу отдал Джуд Беллингем.

Во второй 45-минутке окончательный счет в противостоянии установил Гонсало Гарсия, который холоднокровно поразил ворота соперников.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота команды защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Благодаря этой победе подопечные Хаби Алонсо набрали семь очков в квартете H и с первого места пробились в плей-офф КЧМ-2025. В 1/8 финала столичный гранд Испании встретится с туринским Ювентусом.

Клубный чемпионат мира 2025. 27 июня

Группа H. 3-й тур

РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3

Голы: Винисиус Жуниор, 40, Федерико Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсия, 84

РБ Зальцбург: Кристиан Завешицки, Штефан Лайнер, Жоан Гаду, Якоб Расмуссен, Франс Кретциг, Нене Доргелес (Карим Онисиво, 89), Мамади Диамбу (Мауритс Кергор, 46), Сумаила Диабате (Йорбе Вертессен, 73), Оскар Глоч, Эдмунд Байду (Самсон Байду, 89), Петар Ратков (Адам Дагим, 46)

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Франсиско Гарсия, Дин Хёйсен, Трент Александер-Арнолд, Антонио Рюдигер (Хакобо Рамон, 67), Федерико Вальверде (Дани Себальос, 74), Джуд Беллингем (Браим Диас, 82), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Лука Модрич, 67), Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор (Родриго, 67)

Итоговая таблица группы H

FIFA Club World Cup Grp. H Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 3 2 1 0 7 - 2 27.06.25 РБ Зальцбург 0:3 Реал Мадрид22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль 7
2 Аль-Хиляль 3 1 2 0 3 - 1 27.06.25 Аль-Хиляль 2:0 Пачука23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль 5
3 РБ Зальцбург 3 1 1 1 2 - 4 27.06.25 РБ Зальцбург 0:3 Реал Мадрид23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург 4
4 Пачука 3 0 0 3 2 - 7 27.06.25 Аль-Хиляль 2:0 Пачука22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург 0
Полная таблица

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гарсия (Реал Мадрид).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид РБ Зальцбург клубный чемпионат мира по футболу Винисиус Жуниор Федерико Вальверде Джуд Беллингем Гонсало Гарсия Андрей Лунин Хаби Алонсо Тибо Куртуа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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