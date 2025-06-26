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27 июня, в рамках третьего круга клубного чемпионата мира, свою встречу проведут Зальцбург – Реал Мадрид. Начало матча запланировано на 04:00 по киевскому времени.

РБ Зальцбург

Австрийский гранд провел не лучший сезон, в чемпионате финишировали только вторыми, проиграв Рапиду борьбу за титул, отставание от конкурента составило два очка. В национальном кубке команда вылетела еще в четвертьфинале. Не впечатлил Зальцбург и в Лиге чемпионов, где не сумел пройти в плей-офф, сыграв только на Этапе лиги.

На этом турнире «быки» начали с непростой победы над Пачукой – 2:1, здесь удалось лучше воспользоваться своими моментами. Во втором туре была битва против Аль-Хилаля, игра получилась напряженной, но победителя не определили 0:0.

Перед последним туром клуб второй в своей группе, отставая от Реала по дополнительным показателям. Ничья не гарантирует Зальцбургу выход в плей-офф, так как может получиться ситуация, когда три команды наберут одинаковое количество очков.

Реал Мадрид

«Сливочные» провели не самый яркий сезон, уход Анчелотти получился не самым ярким, хотя итальянский специалист и так многого добился с клубом. Теперь управлять командой пробует Хаби Алонсо. Сходу поставить свой футбол невозможно, ведь не было даже сборов для этого.

На нынешнем чемпионате мира Реал провел не самый лучший матч против Аль-Хиляля – 1:1, хотя шанс выиграть был, в компенсированное время Вальверде не реализовал пенальти. Были приключения и против Пачуки, так как в дебюте встречи Асенсио оставил свою команду в меньшинстве. Даже вдесятером Реал сумел обыграть соперника со счетом 3:1. Ничья в этой встрече гарантирует выход вплей-офф, а если еще и результативная, то точно с первого места.

Личные встречи

Команды уже играли между собой в текущем сезоне, в основной сетке Лиги чемпионов Реал одержал уверенную победу со счетом 5:1, по дублю оформили Винисиус и Родриго, еще один гол на счету Мбаппе.

Прогноз

В битве двух европейских коллективов, Реал большой фаворит, с чем я не согласен, ведь Зальцбург уж слишком недооценивают.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Зальцбурга – 8,63, ничья – 6,09, победа Реала – 1,29. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

От этого матча я жду интриги, ведь Реал выглядит неуверенно, команда пытается привыкнуть к новому тренеру. Я думаю, игра может пройти на встречных курсах, поэтому ставлю на обмен забитыми мячами за 1,61.