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Клубный чемпионат мира
РБ Зальцбург
27.06.2025 04:00 - : -
Реал Мадрид
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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 05:28 | Обновлено 26 июня 2025, 05:29
81
0

РБ Зальцбург – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок третьего тура группы H клубного чемпионата мира состоится 26 июня в 04:00

26 июня 2025, 05:28 | Обновлено 26 июня 2025, 05:29
81
0
РБ Зальцбург – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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27 июня, в рамках третьего круга клубного чемпионата мира, свою встречу проведут Зальцбург – Реал Мадрид. Начало матча запланировано на 04:00 по киевскому времени.

РБ Зальцбург

Австрийский гранд провел не лучший сезон, в чемпионате финишировали только вторыми, проиграв Рапиду борьбу за титул, отставание от конкурента составило два очка. В национальном кубке команда вылетела еще в четвертьфинале. Не впечатлил Зальцбург и в Лиге чемпионов, где не сумел пройти в плей-офф, сыграв только на Этапе лиги.

На этом турнире «быки» начали с непростой победы над Пачукой – 2:1, здесь удалось лучше воспользоваться своими моментами. Во втором туре была битва против Аль-Хилаля, игра получилась напряженной, но победителя не определили 0:0.

Перед последним туром клуб второй в своей группе, отставая от Реала по дополнительным показателям. Ничья не гарантирует Зальцбургу выход в плей-офф, так как может получиться ситуация, когда три команды наберут одинаковое количество очков.

Реал Мадрид

«Сливочные» провели не самый яркий сезон, уход Анчелотти получился не самым ярким, хотя итальянский специалист и так многого добился с клубом. Теперь управлять командой пробует Хаби Алонсо. Сходу поставить свой футбол невозможно, ведь не было даже сборов для этого.

На нынешнем чемпионате мира Реал провел не самый лучший матч против Аль-Хиляля – 1:1, хотя шанс выиграть был, в компенсированное время Вальверде не реализовал пенальти. Были приключения и против Пачуки, так как в дебюте встречи Асенсио оставил свою команду в меньшинстве. Даже вдесятером Реал сумел обыграть соперника со счетом 3:1. Ничья в этой встрече гарантирует выход вплей-офф, а если еще и результативная, то точно с первого места.

Личные встречи

Команды уже играли между собой в текущем сезоне, в основной сетке Лиги чемпионов Реал одержал уверенную победу со счетом 5:1, по дублю оформили Винисиус и Родриго, еще один гол на счету Мбаппе.

Прогноз

В битве двух европейских коллективов, Реал большой фаворит, с чем я не согласен, ведь Зальцбург уж слишком недооценивают.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Зальцбурга – 8,63, ничья – 6,09, победа Реала – 1,29. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

От этого матча я жду интриги, ведь Реал выглядит неуверенно, команда пытается привыкнуть к новому тренеру. Я думаю, игра может пройти на встречных курсах, поэтому ставлю на обмен забитыми мячами за 1,61.

Прогноз Sport.ua
РБ Зальцбург
27 июня 2025 -
04:00
Реал Мадрид
Обе забьют 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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РБ Зальцбург клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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