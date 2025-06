Держат уровень. Реал продолжил беспроигрышное шествие на клубном ЧМ

22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира «Реал» победил «Пачуку» со счетом 3:1.

Мадридский клуб второй раз за два года победил «Пачуку» на клубном чемпионате мира.

Последние два поединка команд:

«Сливочные» еще ни разу не проигрывали на клубных чемпионатах мира: 13 побед и 3 ничьи.

Впервые с сезона 1999/00, «Реал» пропустил 78+ голов во всех турнирах.

«Пачука» нанесла 25 ударов по воротам «Реала», что является наибольшим показателем с 2014 года среди всех соперников мадридцев в конкретном матче в основное время игры.

