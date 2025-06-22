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  4. Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Испания
22 июня 2025, 23:44 |
2640
1

Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение

Украинцем заинтересовался «МЮ»

22 июня 2025, 23:44 |
2640
1
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации испанских СМИ, «Реал» получил официальное предложение по трансферу Андрея от легендарного британского клуба «Манчестер Юнайтед». Однако Флорентино Перес отказал «красным дьяволам», ведь они предложили только 15 миллионов евро, а «Реал» хочет получить больше.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Манчестер Юнайтед трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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dimando560
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