ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с конкурентом Зинченко. Ему всего 18

Лондонский «Арсенал» официально подписал новый контракт с 18-летним левым защитником Майлзом Льюисом-Скелли.

Молодой футболист договорился с клубом о продлении сотрудничества на пять сезонов – до 2030 года.

По информации издания The Guardian, новый договор Льюиса-Скелли сделал его один из самых высокооплачиваемых футболистов-подростков в мире.

«Я очень горжусь и счастлив. Знаю, что эти слова просты, но, думаю, они лучше всего передают мои эмоции от подписания контракта с этим клубом. Я – болельщик, и это как осуществление мечты.

Я воплощаю ценности академии Гейл Энд и прошел этот путь. У меня еще много лет впереди, и если я смогу оставаться скромным и хорошим человеком – это для меня самое важное.

Я получил немало опыта из матчей: и из положительных моментов, и из ошибок, которые допускал. Теперь я точно лучше подготовлен к следующему сезону. Я просто хочу продолжать учиться и развиваться.

Я хочу оставить наследие. Я хочу выиграть все, что только можно в футболе. Хочу добывать трофеи на самых больших аренах, оставаясь при этом человеком, который постоянно учится и не теряет связи с землей – и это чрезвычайно важно», – сказал Майлз.

Майлз – воспитанник «канониров», который дебютировал за клуб в сезоне 2024/25. Под руководством Микеля Артеты защитник отыграл 39 матчей, оформив один гол и два ассиста.

