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  4. ФОТО. Волны реки. Эвертон презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26
Англия
26 июня 2025, 14:21 |
384
0

ФОТО. Волны реки. Эвертон презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26

«Ириски» разработали новый игровой комплект вместе с брендом Castore

26 июня 2025, 14:21 |
384
0
ФОТО. Волны реки. Эвертон презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26
ФК Эвертон

Английский клуб «Эвертон» вместе с техническим спонсором Castore представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26.

Экипировка выполнена в традиционном синем цвете для клуба, с добавлением узора в виде волн. Особое внимание привлекает воротничок с V-образным вырезом и белой отделкой.

При создании формы «ириски» вдохновились местной рекой Мерси, протекающей неподалеку от нового стадиона клуба.

Отдельный акцент сделан на синих гетрах, на которых изображена башня принца Руперта – символ, традиционно ассоциирующийся с «Эвертоном».

ФОТО. Волны реки. Эвертон презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига игровая форма фото презентация
Андрей Витренко Источник: ФК Эвертон
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