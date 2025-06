Английский клуб «Эвертон» вместе с техническим спонсором Castore представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26.

Экипировка выполнена в традиционном синем цвете для клуба, с добавлением узора в виде волн. Особое внимание привлекает воротничок с V-образным вырезом и белой отделкой.

При создании формы «ириски» вдохновились местной рекой Мерси, протекающей неподалеку от нового стадиона клуба.

Отдельный акцент сделан на синих гетрах, на которых изображена башня принца Руперта – символ, традиционно ассоциирующийся с «Эвертоном».

ФОТО. Волны реки. Эвертон презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26

New homes. New era. 🏟️ @EvertonWomen 🔵

From the banks of the Royal Blue Mersey… 🔵🌊