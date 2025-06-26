ФОТО. Волны реки. Эвертон презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26
«Ириски» разработали новый игровой комплект вместе с брендом Castore
Английский клуб «Эвертон» вместе с техническим спонсором Castore представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26.
Экипировка выполнена в традиционном синем цвете для клуба, с добавлением узора в виде волн. Особое внимание привлекает воротничок с V-образным вырезом и белой отделкой.
При создании формы «ириски» вдохновились местной рекой Мерси, протекающей неподалеку от нового стадиона клуба.
Отдельный акцент сделан на синих гетрах, на которых изображена башня принца Руперта – символ, традиционно ассоциирующийся с «Эвертоном».
ФОТО. Волны реки. Эвертон презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26
New homes. New era. 🏟️@EvertonWomen 🔵— Everton (@Everton) June 26, 2025
A closer look. 🔍— Everton (@Everton) June 26, 2025
From the banks of the Royal Blue Mersey… 🔵🌊— Everton (@Everton) June 26, 2025
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