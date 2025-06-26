«Фейковые новости». Звезда Ман Сити признался, где продолжит карьеру
Эдерсон заявил, что останется в «Манчестер Сити»
Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон заявил, что останется в расположении клуба, несмотря на слухи о возможном уходе.
«Мое будущее здесь. Друзья посылают мне много новостей, но 99% из них фейковые. Вокруг моего имени есть немало ложной информации.
Мои мысли здесь, с клубом. Я остаюсь в Манчестер Сити. Этот клуб дает мне все, чтобы вернуться к победе в АПЛ и снова попытаться выиграть Лигу чемпионов», – сказал Эдерсон.
Ранее сообщалось, что в услугах Эдерсона заинтересованы сразу несколько клубов из Саудовской Аравии.
BREAKING: Ederson confirms he is staying at #ManCity this summer.— City Xtra (@City_Xtra) June 26, 2025
Ederson: “My future is here. Some friends send me a lot of news but 99% is fake. There’s a lot of fake news around my name. My head is staying at the club. It stays with @ManCity. It gives me everything to go back…
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