«Фейковые новости». Звезда Ман Сити признался, где продолжит карьеру

Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон заявил, что останется в расположении клуба, несмотря на слухи о возможном уходе.

«Мое будущее здесь. Друзья посылают мне много новостей, но 99% из них фейковые. Вокруг моего имени есть немало ложной информации.

Мои мысли здесь, с клубом. Я остаюсь в Манчестер Сити. Этот клуб дает мне все, чтобы вернуться к победе в АПЛ и снова попытаться выиграть Лигу чемпионов», – сказал Эдерсон.

Ранее сообщалось, что в услугах Эдерсона заинтересованы сразу несколько клубов из Саудовской Аравии.

BREAKING: Ederson confirms he is staying at #ManCity this summer.



Ederson: “My future is here. Some friends send me a lot of news but 99% is fake. There’s a lot of fake news around my name. My head is staying at the club. It stays with @ManCity. It gives me everything to go back…