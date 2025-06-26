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Англия
26 июня 2025, 13:46 |
335
0

«Фейковые новости». Звезда Ман Сити признался, где продолжит карьеру

Эдерсон заявил, что останется в «Манчестер Сити»

26 июня 2025, 13:46 |
335
0
«Фейковые новости». Звезда Ман Сити признался, где продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон заявил, что останется в расположении клуба, несмотря на слухи о возможном уходе.

«Мое будущее здесь. Друзья посылают мне много новостей, но 99% из них фейковые. Вокруг моего имени есть немало ложной информации.

Мои мысли здесь, с клубом. Я остаюсь в Манчестер Сити. Этот клуб дает мне все, чтобы вернуться к победе в АПЛ и снова попытаться выиграть Лигу чемпионов», – сказал Эдерсон.

Ранее сообщалось, что в услугах Эдерсона заинтересованы сразу несколько клубов из Саудовской Аравии.

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Эдерсон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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