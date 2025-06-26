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Англия
26 июня 2025, 13:14 | Обновлено 26 июня 2025, 13:15
371
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ман Сити в следующем сезоне будет играть за Ниццу

Французский клуб арендовал на один год 19-летнего защитника Джуму Ба

26 июня 2025, 13:14 | Обновлено 26 июня 2025, 13:15
371
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ман Сити в следующем сезоне будет играть за Ниццу
Getty Images/Global Images Ukraine. Джума Ба

Французская команда «Ницца» официально переманила к себе 19-летнего защитника «Манчестер Сити» Джуму Ба.

Пресс-служба клуба проинформировала, что молодой футболист перебрался к «орлятам» на правах годичной аренды.

Начал прошлый сезон Ба в составе испанского клуба «Вальядолид», однако зимой 2025 года «Манчестер Сити» оформил трансфер юного спортсмена.

В свою очередь «горожане» не дали шансов Джуме проявить себя и отпустили защитника в аренду во французский «Ланс». За коллектив Лиги 1 Ба отыграл 10 матчей, не забив ни одного мяча.

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Андрей Витренко Источник: ФК Ницца
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