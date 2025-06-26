ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ман Сити в следующем сезоне будет играть за Ниццу

Французская команда «Ницца» официально переманила к себе 19-летнего защитника «Манчестер Сити» Джуму Ба.

Пресс-служба клуба проинформировала, что молодой футболист перебрался к «орлятам» на правах годичной аренды.

Начал прошлый сезон Ба в составе испанского клуба «Вальядолид», однако зимой 2025 года «Манчестер Сити» оформил трансфер юного спортсмена.

В свою очередь «горожане» не дали шансов Джуме проявить себя и отпустили защитника в аренду во французский «Ланс». За коллектив Лиги 1 Ба отыграл 10 матчей, не забив ни одного мяча.

𝑩𝒂̂𝒕𝒊 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆́𝒇𝒆𝒏𝒅𝒓𝒆.

Bienvenue, Juma Bah 🏰 pic.twitter.com/RPcQgPDRRy — OGC Nice (@ogcnice) June 25, 2025