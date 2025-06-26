Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы не готовы играть в нашем темпе 90 минут»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 3-го тура клубного чемпионата мира против туринского «Ювентуса»:

«В следующей игре мы также будем играть с новыми игроками, да. И во втором тайме тоже, я сделаю выбор, думая о втором тайме.

В таких условиях мы не готовы играть в том ритме, в котором мы играем 90 минут. Надеюсь, мы сможем сделать больше замен, но это нормально. Жара очевидна, мы не можем ее изменить. Что есть, то есть, и о следующем чемпионате мира люди уже знают. Мы должны быть готовы страдать, и Родри, да, он может играть, конечно, не 90 минут, но последние 30 или 35 минут. Он сделал шаг вперед за последние три-четыре дня. У него не было каких-то проблем и неприятностей, которые иногда случаются. Мы счастливы, что смогли добавить ему минут.

Все жалуются на погоду, но она такая, какая есть. Жара и влажность тяжелы для всех, поэтому скорость, например, наш ритм в последней игре был выше, чем в первой, потому что было очень жарко в 12 часов дня.

Эдерсон? Все, что я могу сказать, это то, что я очень доволен и восхищен тем, что вижу на тренировках, и я очень рад, что Эдди все еще с нами. Это было впечатляющее десятилетие, которое было бы невозможным без него, его вклад был огромным во многих аспектах. Я очень рад».

Матч «Ювентус» – «Манчестер Сити» состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.