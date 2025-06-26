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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 07:49 |
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Оформил дубль. Назван лучший игрок матча КЧМ Урава – Монтеррей

Херман Бертраме забил два гола и помог мексиканскому клубу выйти в плей-офф

26 июня 2025, 07:49 |
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Оформил дубль. Назван лучший игрок матча КЧМ Урава – Монтеррей
Getty Images/Global Images Ukraine. Херман Бертраме

26 июня состоялся матч третьего тура группы Е Клубного чемпионата мира, в котором встретились японская «Урава» и мексиканский «Монтеррей».

Коллектив из Мексики разгромил оппонента со счетом 4:0 и пробился в следующий раунд. Лучшим игроком этого противостояния стал полузащитник Херман Бертраме, который оформил дубль.

По итогам трех туров лидером группы Е стал итальянский «Интер» – клуб не потерпел ни одного поражения и набрал семь баллов. «Монтеррей» стал вторым (5). Аргентинский «Ривер Плейт» (4) и «Урава» (0) прекратили борьбу на турнире в США.

На стадии 1/8 финала мексиканский клуб сыграет с дортмундской «Боррусией», которая стала победителем группы F. Матч состоится 2 июля в 04:00 по киевскому времени.

ФОТО. Херман Бертраме признан лучшим игроком матча Урава – Монтеррей

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клубный чемпионат мира по футболу Монтеррей Урава Ред Даймондс лучший игрок
Николай Титюк Источник: DAZN
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