Во вторник, 24 июня, на клубном чемпионате мира по футболу состоялся матч 3-го тура группового этапа «Бенфика» – «Бавария». Игра закончилась победой португальского клуба со счетом 1:0.

«Бенфика» открыла счет на 13-й минуте . Автором гола стал Андреас Шельдеруп.

«Бавария» могла отыграться и создала для этого достаточно моментов. Но надежно действовал голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин.

Украинский вратарь португальского клуба сделал за матч четыре сейва. Трубина назвали лучшим игроком матча.

Благодаря этой победе «Бенфика» вышла в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Болельщики португальского клуба оценили игру Трубина и вклад украинского голкипера в итоговый результат.

Cokan Mansiz: Трубин сегодня был невероятен! Некоторые вратари просто обладают такой уверенностью, понимаете?

Igor Madeira: Вполне заслуженно. Трубин станет одним из лучших вратарей мира в ближайшее время.

Kaiser Cowabunga: В любом случае, вчерашняя победа была важна для квалификации, а также в историческом смысле. Мы не доминировали и можем поблагодарить Трубина и некоторых игроков «Баварии» за то, что они упустили свои моменты в последние 15 минут игры.

Miguel: Я думаю, людям нужно больше верить в Трубина.

100x Bullish: Заслуженно! Мы, очевидно, победили благодаря ему.

VRed Baller: Самые надежные руки.

Tiago Ferreira: Сегодня он был монстром, выложился по полной.

Dias: Любой болельщик «Бенфики», критиковавший Трубина, должен молчать.

Jorgepedror: Где недоброжелатели Трубина, те, кто освистывал его на стадионах за все и ни за что?

Metri: Молодец Нойер, признавший превосходную игру Трубина. Прекрасный момент.

