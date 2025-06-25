Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Самые надежные руки». Реакция фанов на игру Трубина в матче с Баварией
Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 12:49 | Обновлено 25 июня 2025, 12:50
962
0

«Самые надежные руки». Реакция фанов на игру Трубина в матче с Баварией

Украинского голкипера «Бенфики» признали лучшим игроком матча

25 июня 2025, 12:49 | Обновлено 25 июня 2025, 12:50
962
0
«Самые надежные руки». Реакция фанов на игру Трубина в матче с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 24 июня, на клубном чемпионате мира по футболу состоялся матч 3-го тура группового этапа «Бенфика» – «Бавария». Игра закончилась победой португальского клуба со счетом 1:0.

«Бенфика» открыла счет на 13-й минуте . Автором гола стал Андреас Шельдеруп.

«Бавария» могла отыграться и создала для этого достаточно моментов. Но надежно действовал голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин.

Украинский вратарь португальского клуба сделал за матч четыре сейва. Трубина назвали лучшим игроком матча.

Благодаря этой победе «Бенфика» вышла в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Болельщики португальского клуба оценили игру Трубина и вклад украинского голкипера в итоговый результат.

Cokan Mansiz: Трубин сегодня был невероятен! Некоторые вратари просто обладают такой уверенностью, понимаете?

Igor Madeira: Вполне заслуженно. Трубин станет одним из лучших вратарей мира в ближайшее время.

Kaiser Cowabunga: В любом случае, вчерашняя победа была важна для квалификации, а также в историческом смысле. Мы не доминировали и можем поблагодарить Трубина и некоторых игроков «Баварии» за то, что они упустили свои моменты в последние 15 минут игры.

Miguel: Я думаю, людям нужно больше верить в Трубина.

100x Bullish: Заслуженно! Мы, очевидно, победили благодаря ему.

VRed Baller: Самые надежные руки.

Tiago Ferreira: Сегодня он был монстром, выложился по полной.

Dias: Любой болельщик «Бенфики», критиковавший Трубина, должен молчать.

Jorgepedror: Где недоброжелатели Трубина, те, кто освистывал его на стадионах за все и ни за что?

Metri: Молодец Нойер, признавший превосходную игру Трубина. Прекрасный момент.

По теме:
Звезда Бенфики похвалил Трубина за суперигру в матче с Баварией
На 6 больше, чем у Палмера. Энцо Фернандес – лидер Челси в 2025 году
Стало известно, какой футболист Реала сильнее всего впечатлил Хаби Алонсо
реакция болельщиков Бавария Бенфика клубный чемпионат мира по футболу Анатолий Трубин
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Футбол | 25 июня 2025, 07:23 2
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала

В плей-офф Бенфика сыграет с Челси, а Бавария встретится с Фламенго

Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд
Футбол | 25 июня 2025, 09:55 11
Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд
Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд

Александр Поворознюк предложил неожиданный вариант

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25.06.2025, 07:47
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с 3 футболистами
Футбол | 25.06.2025, 13:43
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с 3 футболистами
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с 3 футболистами
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Футбол | 25.06.2025, 01:50
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боец UFC: «Я часто бываю в Украине, там все общаются на русском языке»
Боец UFC: «Я часто бываю в Украине, там все общаются на русском языке»
23.06.2025, 11:15 4
MMA
СУРКИС: «Слезы, страх и гнев. Склоняем головы, искренние соболезнования»
СУРКИС: «Слезы, страх и гнев. Склоняем головы, искренние соболезнования»
23.06.2025, 20:20 2
Футбол
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
24.06.2025, 00:50 6
Футбол
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 33
Футбол
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 9
Теннис
Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета
Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета
23.06.2025, 13:02
Футбол
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
23.06.2025, 08:49 4
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
24.06.2025, 13:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем