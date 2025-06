Конвейер сюрреализма. Какие еще «особенности» вскрываются на КЧМ-2025 в США

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который проходил в Катаре в ноябре-декабре, стал первым мундиалем, сроки проведения которого специально сдвигались на не летние для северного полушария месяцы. Это было сделано из-за климатических условий, иначе футболистам пришлось бы бегать по 45-градусной жаре с риском потери сознания прямо на поле…

Клубный чемпионат мира ФИФА, 21-й розыгрыш которого в наши дни проходит на полях США, показывает, что катарский мундиаль, который до этого рьяно критиковали общественные организации во многих развитых странах мира за использование рабского труда при строительстве инфраструктуры, как минимум с точки зрения отношения к участникам соревнований и их зрителям был более чем гуманным.

Уже сейчас можно констатировать, что история ничему не научила руководство ФИФА, ответственное за проведение КЧМ на территории США. Более тридцати лет назад, 17 июля 1994-го, на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене состоялся знаменитый финал чемпионата мира между сборными Бразилии и Италии, завершившийся безголевой ничьей (0:0) и победой «селесао» в серии пенальти (3:2 с решающим промахом «Божественного Хвостика» Роберто Баджо). Температура воздуха в тот день составила 36 градусов по Цельсию, что в совокупности с невероятно высокой влажностью (70%) создало по-настоящему адские условия для проведения футбольного матча, который должен был стать главным украшением 15-го по счету розыгрыша чемпионата мира.

С тех пор в мире, где не устают повторять о глобальном потеплении, с точки зрения климата как минимум в аспекте его нормализации ничего не изменилось. Американское лето остается крайне знойным и богатым на различного рода метеорологические «сюрпризы», что зрители КЧМ-2025 уже успели оценить. В частности, речь идет о нескольких приостановках матчей турнира, вызванных погодными условиями и так называемым «правилом 30-30», о чем мы совсем недавно рассказывали более подробно в рамках специального материала.

Однако ФИФА решила настоять на том, чтобы матчи КЧМ-2025 проходили в то время, которое будет максимально удачным в аспекте продажи телевизионных прав, особенно на европейском континенте. По этой причине в 33 из 63 матчей турнира начало запланировано до 15:00. Как говорится, сами прочувствуйте, где тут забота о футболистах и болельщиках на стадионах…

Невероятную американскую жару, отягощенную высокой влажностью воздуха, уже вовсю прочувствовали элитарные тренеры и футболисты европейских команд. Например, главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач после зрелищной победы его команды над южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» (4:3) заявил следующее: «Я вспотел, как в сауне». При этом, на «Ти-Кью-Эль Стэдиум» в Цинциннати синоптики в тот день зафиксировали «всего-то» 32 градуса: бразильцы и итальянцы в 1994-м наверняка были бы рады такому «похолоданию».

Сюрреализма этой истории добавляет тот факт, что за первым таймом матча против «Мамелоди Сандаунз» резервисты дортмундской «Боруссии» наблюдали не с лавки запасных, а из… раздевалки, расположенной в подтрибунных помещениях. Несомненно, на такой шаг футболисты не могли пойти, не получив предварительное согласие со стороны Ковача, который впоследствии в интервью еще и намекнул на неравные условия для соперничающих команд, так как «наши южноафриканские соперники привыкли к таким температурам».

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. 🥵 #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ