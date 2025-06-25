Конвейер сюрреализма. Какие еще «особенности» вскрываются на КЧМ-2025 в США

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который проходил в Катаре в ноябре-декабре, стал первым мундиалем, сроки проведения которого специально сдвигались на не летние для северного полушария месяцы. Это было сделано из-за климатических условий, иначе футболистам пришлось бы бегать по 45-градусной жаре с риском потери сознания прямо на поле…

Клубный чемпионат мира ФИФА, 21-й розыгрыш которого в наши дни проходит на полях США, показывает, что катарский мундиаль, который до этого рьяно критиковали общественные организации во многих развитых странах мира за использование рабского труда при строительстве инфраструктуры, как минимум с точки зрения отношения к участникам соревнований и их зрителям был более чем гуманным.

Уже сейчас можно констатировать, что история ничему не научила руководство ФИФА, ответственное за проведение КЧМ на территории США. Более тридцати лет назад, 17 июля 1994-го, на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене состоялся знаменитый финал чемпионата мира между сборными Бразилии и Италии, завершившийся безголевой ничьей (0:0) и победой «селесао» в серии пенальти (3:2 с решающим промахом «Божественного Хвостика» Роберто Баджо). Температура воздуха в тот день составила 36 градусов по Цельсию, что в совокупности с невероятно высокой влажностью (70%) создало по-настоящему адские условия для проведения футбольного матча, который должен был стать главным украшением 15-го по счету розыгрыша чемпионата мира.

С тех пор в мире, где не устают повторять о глобальном потеплении, с точки зрения климата как минимум в аспекте его нормализации ничего не изменилось. Американское лето остается крайне знойным и богатым на различного рода метеорологические «сюрпризы», что зрители КЧМ-2025 уже успели оценить. В частности, речь идет о нескольких приостановках матчей турнира, вызванных погодными условиями и так называемым «правилом 30-30», о чем мы совсем недавно рассказывали более подробно в рамках специального материала.

Однако ФИФА решила настоять на том, чтобы матчи КЧМ-2025 проходили в то время, которое будет максимально удачным в аспекте продажи телевизионных прав, особенно на европейском континенте. По этой причине в 33 из 63 матчей турнира начало запланировано до 15:00. Как говорится, сами прочувствуйте, где тут забота о футболистах и болельщиках на стадионах…

Невероятную американскую жару, отягощенную высокой влажностью воздуха, уже вовсю прочувствовали элитарные тренеры и футболисты европейских команд. Например, главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач после зрелищной победы его команды над южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» (4:3) заявил следующее: «Я вспотел, как в сауне». При этом, на «Ти-Кью-Эль Стэдиум» в Цинциннати синоптики в тот день зафиксировали «всего-то» 32 градуса: бразильцы и итальянцы в 1994-м наверняка были бы рады такому «похолоданию».

Сюрреализма этой истории добавляет тот факт, что за первым таймом матча против «Мамелоди Сандаунз» резервисты дортмундской «Боруссии» наблюдали не с лавки запасных, а из… раздевалки, расположенной в подтрибунных помещениях. Несомненно, на такой шаг футболисты не могли пойти, не получив предварительное согласие со стороны Ковача, который впоследствии в интервью еще и намекнул на неравные условия для соперничающих команд, так как «наши южноафриканские соперники привыкли к таким температурам».

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. 🥵 #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ — Borussia Dortmund (@BVB) June 21, 2025

«Наши запасные смотрели первую половину матча из раздевалки, чтобы спрятаться от палящего солнца на стадионе TQL – никогда раньше такого не видели, но в такую жару это совершенно логично», – гласит заявление, сделанное дортмундской «Боруссией» на официальной странице клуба в сети Х.

Симптоматично и то, что на ближайшие несколько дней прогноз погоды не выглядит обнадеживающим: метеорологи сообщают, что порядка 10 матчей на КЧМ-2025 могут состояться в условиях, когда столбик термометра достигнет 41 градуса по Цельсию. В этом случае стадионы превратятся в самые настоящие печи для участников матчей и тех, кто пришел за них поболеть.

Американские климатологи прямо заявляют, что к подобного рода условиям стоит готовится и тем, кто планирует посетить страну в 2026 году, когда США наряду с Канадой и Мексикой будут принимать финальную часть чемпионата мира по футболу среди национальных сборных. Однако для чиновников ФИФА эти предупреждения, похоже, не имеют никакого значения. Недавно организация ограничилась лишь коротким заявлением следующего характера: «Мониторинг погодных условий, согласованный с предоставлением безопасных и приятных условий для всех вовлеченных сторон, продолжается. Нашим приоритетом остается здоровье каждого: наши врачи находятся в постоянном контакте с клубами, чтобы контролировать жару и процессы акклиматизации».

Что правда, как это часто бывает в подобных случаях, слова так и остаются словами. О том, что организаторам нет дела до футболистов еще в самом начале турнира заявил полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте. 30-летний футболист после шокирующего поражения от ПСЖ (0:4) сказал, что чувствовал «ужасную жару: у меня болели пальцы ног, болели ногти, это невероятно». Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался следующим образом: «Нам придется увеличить ротацию, при такой температуре играть нелегко», а коуч ПСЖ Луис Энрике сказал так: «Такое время начала поединков тут может быть удобным для европейской аудитории, но команды страдают, и спортивные соревнования от этого тоже страдают».

И лишь один Жузеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», на опыте дал понять, что все подобные жалобы на что-либо вряд ли кому-то будут интересны, и что ничего не изменится ни сейчас, ни через год. «Было бы неплохо играть в подходящих условиях, но мы все знаем, хотя так или иначе жалуемся, что жара и влажность будут фактором как сегодня, так и на следующем чемпионате мира. Мы должны просто принять это к сведению», – резюмировал титулованный испанец.

Что ж, клубный чемпионат мира-2025, учитывая множество его «особенностей» подобного рода, уже стал чем-то вроде конвейера сюрреализма. Но хуже всего то, что похожим путем через год, скорее всего, двинется и другой чемпионат мира – тот, который «настоящий» и который проводится среди национальных сборных. Ведь выводов, как показывает практика, в ФИФА делать не собираются – главное, чтобы деньги «капали»…

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