Мюллер пояснил, почему Бавария проиграла Бенфике на КЧМ-2025

Ветеран мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на поражение своей команды в матче против Бенфики (1:0) в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Разочаровывающий результат. В первом тайме мы должны сыграть лучше. Во втором уже показали реакцию, действовали лучше. Мы были агрессивны и вымотали соперника.

Если честно, мы упустили явные голевые случаи. Могли вырвать ничью или даже победить. Мы должны реализовать свои моменты.

Матч из «Фламенго» в 1/8 финала будет отличным – в Майами, с большим количеством страстных фанатов. Но прямо сейчас мое тело как будто имеет температуру 40. Нам нужно перезагрузиться и сфокусироваться на следующей игре», – сказал Мюллер.

Ранее свое мнение о матче против «Баварии» высказал украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин.

