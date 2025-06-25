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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 08:47 | Обновлено 25 июня 2025, 09:04
835
0

Мюллер пояснил, почему Бавария проиграла Бенфике на КЧМ-2025

Томас пожаловался на реализацию мюнхенской команды

25 июня 2025, 08:47 | Обновлено 25 июня 2025, 09:04
835
0
Мюллер пояснил, почему Бавария проиграла Бенфике на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Ветеран мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на поражение своей команды в матче против Бенфики (1:0) в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Разочаровывающий результат. В первом тайме мы должны сыграть лучше. Во втором уже показали реакцию, действовали лучше. Мы были агрессивны и вымотали соперника.

Если честно, мы упустили явные голевые случаи. Могли вырвать ничью или даже победить. Мы должны реализовать свои моменты.

Матч из «Фламенго» в 1/8 финала будет отличным – в Майами, с большим количеством страстных фанатов. Но прямо сейчас мое тело как будто имеет температуру 40. Нам нужно перезагрузиться и сфокусироваться на следующей игре», – сказал Мюллер.

Ранее свое мнение о матче против «Баварии» высказал украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин.

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Томас Мюллер Бавария Бенфика Бенфика - Бавария клубный чемпионат мира по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Bayern & Germany
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