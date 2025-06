Источник: нераскрывшийся в Барселоне вундеркинд нашел новый клуб

22-летний испанский вингер каталонской Барселоны Ансу Фати в ближайшие дни станет игроком Монако, который выступает в элитном французском дивизионе – Лиге 1.

Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли соглашение по аренде игрока с правом выкупа.

Уже 25 июня Ансу отправится в расположение Монако, чтобы пройти медицинский осмотр. Однако вначале Фати подпишет новый контракт с Барселоной, а только потом отправится в аренду в Монако.

В прошлом сезоне Фати сыграл 11 матчей во всех турнирах и провел на поле всего 298 минут.

Фати считался главной надеждой Барсы и даже получил десятый номер после ухода легендарного Лионеля Месси. Однако из-за травм так и не сумел раскрыться полностью, хотя в 2019 ему пророчили большое будущее.

🚨🇲🇨 Ansu Fati to AS Monaco, here we go! Deal in place for Barcelona winger to join the club on loan with buy option.



Plan for medical this week confirmed: Ansu will travel tomorrow and undergo medical later this week.



💙❤️ Ansu signs new deal at Barça and then leave on loan. pic.twitter.com/IC8GKa2IhO