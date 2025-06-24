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Испания
24 июня 2025, 23:14 | Обновлено 24 июня 2025, 23:16
1149
0

Источник: нераскрывшийся в Барселоне вундеркинд нашел новый клуб

Ансу Фати станет игроком Монако, Фабрицио Романо дал «Here we go»

24 июня 2025, 23:14 | Обновлено 24 июня 2025, 23:16
1149
0
Источник: нераскрывшийся в Барселоне вундеркинд нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

22-летний испанский вингер каталонской Барселоны Ансу Фати в ближайшие дни станет игроком Монако, который выступает в элитном французском дивизионе – Лиге 1.

Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли соглашение по аренде игрока с правом выкупа.

Уже 25 июня Ансу отправится в расположение Монако, чтобы пройти медицинский осмотр. Однако вначале Фати подпишет новый контракт с Барселоной, а только потом отправится в аренду в Монако.

В прошлом сезоне Фати сыграл 11 матчей во всех турнирах и провел на поле всего 298 минут.

Фати считался главной надеждой Барсы и даже получил десятый номер после ухода легендарного Лионеля Месси. Однако из-за травм так и не сумел раскрыться полностью, хотя в 2019 ему пророчили большое будущее.

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Ансу Фати Монако Барселона Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока трансферы Лиги 1
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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