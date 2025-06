ВИДЕО. Порту и Аль-Ахли забили три гола за три минуты

24 июня в матче третьего тура клубного чемпионата мира в группе А встретились португальский «Порту» и египетский «Аль-Ахли».

В начале второго тайма команды устроили настоящую перестрелку, забив за три минуты три мяча.

На 50-й минуте Виллиан Гомес («Порту») сравнял счет в матче («Порту» проигрывал после первого тайма 1:2). Уже в следующей атаке Абу Али забил гол за «Аль-Ахли» (2:3), а еще через полторы минуты Саму («Порту») снова установил равный результат на табло.

В этом матче обеим командам нужна победа.

Гол на 50-й минуте

⚡ WHAT A BANGER! ⚡



William Gomes fires it home to level the score—2-2 and the tension is sky-high! 🔥⚽



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FCPAHL pic.twitter.com/smIGZdgnM0 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

Гол на 51-й минуте

🔥 HAT TRICK HERO! 🔥



Abou Ali does it again — three goals and a performance to remember! 🔴⚽⚽⚽



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FCPAHL pic.twitter.com/sjIUD7AIfC — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

Гол на 53-й минуте