ВИДЕО. Молниеносная контратака: как Интер Майами забил первым Палмейрасу
На 16-й минуте счет открыл Тадео Алленде, ассист у Луиса Суареса
24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.
Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гардес. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 16-й минуте цапли вышли вперед. Счет открыл Таде Алленде, который пробежал половину поля после скидки Луиса Суареса и оформил гол.
Американский клуб провел быструю контратаку. В LIVE-таблице группы Майами с семью очками идет первым.
ВИДЕО. Молниеносная контратака: как Интер Майами забил первым Палмейрасу
16' INTER MIAMI ON THE COUNTER... GOAL!!! 🤯— DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIASEP pic.twitter.com/xFIGQPPyBJ
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