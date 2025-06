24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.

Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гардес. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте цапли вышли вперед. Счет открыл Таде Алленде, который пробежал половину поля после скидки Луиса Суареса и оформил гол.

Американский клуб провел быструю контратаку. В LIVE-таблице группы Майами с семью очками идет первым.

ВИДЕО. Молниеносная контратака: как Интер Майами забил первым Палмейрасу

16' INTER MIAMI ON THE COUNTER... GOAL!!! 🤯



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIASEP pic.twitter.com/xFIGQPPyBJ