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  4. ВИДЕО. Молниеносная контратака: как Интер Майами забил первым Палмейрасу
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 04:27 | Обновлено 24 июня 2025, 04:29
162
0

ВИДЕО. Молниеносная контратака: как Интер Майами забил первым Палмейрасу

На 16-й минуте счет открыл Тадео Алленде, ассист у Луиса Суареса

24 июня 2025, 04:27 | Обновлено 24 июня 2025, 04:29
162
0
ВИДЕО. Молниеносная контратака: как Интер Майами забил первым Палмейрасу
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.

Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гардес. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте цапли вышли вперед. Счет открыл Таде Алленде, который пробежал половину поля после скидки Луиса Суареса и оформил гол.

Американский клуб провел быструю контратаку. В LIVE-таблице группы Майами с семью очками идет первым.

ВИДЕО. Молниеносная контратака: как Интер Майами забил первым Палмейрасу

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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