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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 22:02 |
43
0

Сиэтл – ПСЖ. Клубный чемпионат мира. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча КЧМ-2025

23 июня 2025, 22:02 |
43
0
Сиэтл – ПСЖ. Клубный чемпионат мира. Видео голов и обзор (обновляется)
ПСЖ

23 июня действующий обладатель Лиги чемпионов ПСЖ играет против клуба Сиэтл Саундерс в рамках третьего тура клубного чемпионата мира.

Матч проходит на арене «Lumen Field» в городе Сиэтл. Матч стартовал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Парижане в первых двух матчах разгромили Атлетико (4:0) и сенсационно проиграли Ботафого (0:1). Сиэтл проиграл обе встречи – 1:2 от Ботафого и 1:3 от Атлетико.

Клубный чемпионат мира. Группа В, 3-й тур, 23 июня.

Сиэтл – ПСЖ – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

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Сиэтл Саундерс клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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