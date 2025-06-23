Сиэтл – ПСЖ. Клубный чемпионат мира. Видео голов и обзор (обновляется)

23 июня действующий обладатель Лиги чемпионов ПСЖ играет против клуба Сиэтл Саундерс в рамках третьего тура клубного чемпионата мира.

Матч проходит на арене «Lumen Field» в городе Сиэтл. Матч стартовал в 22:00 по киевскому времени.

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Парижане в первых двух матчах разгромили Атлетико (4:0) и сенсационно проиграли Ботафого (0:1). Сиэтл проиграл обе встречи – 1:2 от Ботафого и 1:3 от Атлетико.

Клубный чемпионат мира. Группа В, 3-й тур, 23 июня.

Сиэтл – ПСЖ – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча