Сиэтл – ПСЖ. Клубный чемпионат мира. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча КЧМ-2025
23 июня действующий обладатель Лиги чемпионов ПСЖ играет против клуба Сиэтл Саундерс в рамках третьего тура клубного чемпионата мира.
Матч проходит на арене «Lumen Field» в городе Сиэтл. Матч стартовал в 22:00 по киевскому времени.
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Парижане в первых двух матчах разгромили Атлетико (4:0) и сенсационно проиграли Ботафого (0:1). Сиэтл проиграл обе встречи – 1:2 от Ботафого и 1:3 от Атлетико.
Клубный чемпионат мира. Группа В, 3-й тур, 23 июня.
Сиэтл – ПСЖ – 0:0 (обновляется)
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