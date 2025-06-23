Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
Сиэтл Саундерс
23.06.2025 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 12:01 | Обновлено 23 июня 2025, 12:24
90
0

Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 23 июня и начнется в 22:00 по Киеву

23 июня 2025, 12:01 | Обновлено 23 июня 2025, 12:24
90
0
Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

23 июня заключительный матч группового раунда на чемпионате мира проведут Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сиэтл Саундерс

Говорить о достижениях Сиэтла на внутренней арене или в Северной Америке нет смысла, интересно, как выглядит команда на турнире. По итогам двух матчей можно сказать, что это интересная команда, которая играет с акцентом на атаку, из-за чего часто пропускает контратаки.

В первом матче Саундерс проигрывали Ботафого 0:2 после первого тайма, но выдали огненную вторую половину, да, уступили 1:2, хотя выглядели достаточно солидно. Не испугались американцы и грозного Атлетико во втором туре, когда сыграли на встречных курсах с европейским клубом. Сиэтл уступил «матрасникам» 1:3, хотя в атаке действовал очень хорошо, к тому же умеет защищаться. Саундерс даже сохраняют теоретические шансы на плей-офф, хотя это фантастический сюжет, при котором они уверенно обыграют ПСЖ, а Ботафого обыграет Атлетико.

ПСЖ

На этот чемпионат парижане приехали после требла в Европе, они действующие победители Лиги чемпионов, поэтому должны держать марку. Слишком уж легко выиграли подопечные Луиса Энрике в первом туре у сильного Атлетико – 4:0.

Легкий старт посеял самоуверенность в мыслях футболистов, так можно объяснить сенсационное поражение от Ботафого со счетом 0:1. Матч был не самым интересным, парижане мало создали впереди, поэтому нельзя говорить о банальном невезении. Победа в предстоящей битве гарантирует ПСЖ выход в плей-офф, но непонятно с какого места, причем, неважно с каким счетом выиграет французский гранд. Соперник ниже классом, однако, может наказать за недооценку.

Прогноз

Констатирую тот факт, что это будет первая очная встреча клубов. ПСЖ еще не гарантировал себе выход в плей-офф и обязан побеждать, конечно, европейский клуб большой фаворит

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Сиэтл Саундерс – 13,59, ничья – 7,56, победа ПСЖ – 1,18. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, ПСЖ возьмет здесь три очка, но Сиэтл не изменит себе, попытается навязать атакующий футбол. Возьму здесь ставку на победу парижан + обе команды забьют за 2,64.

Прогноз Sport.ua
Сиэтл Саундерс
23 июня 2025 -
22:00
ПСЖ
Перемога ПСЖ + обидві заб'ють 2.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Порту – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Интер Майами – Палмейрас. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Сиэтл Саундерс ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Футбол | 22 июня 2025, 21:07 8
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли

В четвертьфинале Евро-2025 U-21 Франция переиграла Данию со счетом 3:2

Ротань планирует забрать в Полесье одного из лидеров Александрии
Футбол | 23 июня 2025, 12:20 0
Ротань планирует забрать в Полесье одного из лидеров Александрии
Ротань планирует забрать в Полесье одного из лидеров Александрии

Теди Цара может усилить житомирский клуб накануне старта в Лиге конференций

Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Футбол | 23.06.2025, 05:05
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода
Футбол | 23.06.2025, 05:51
Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода
Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Другие виды | 22.06.2025, 20:12
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
21.06.2025, 08:19
Футбол
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
21.06.2025, 23:55 5
Бокс
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
21.06.2025, 20:19 1
Футбол
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
21.06.2025, 17:15 3
Бокс
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
21.06.2025, 13:05
Хоккей
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
21.06.2025, 22:23 4
Футбол
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
22.06.2025, 20:37 19
Теннис
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем