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23 июня заключительный матч группового раунда на чемпионате мира проведут Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сиэтл Саундерс

Говорить о достижениях Сиэтла на внутренней арене или в Северной Америке нет смысла, интересно, как выглядит команда на турнире. По итогам двух матчей можно сказать, что это интересная команда, которая играет с акцентом на атаку, из-за чего часто пропускает контратаки.

В первом матче Саундерс проигрывали Ботафого 0:2 после первого тайма, но выдали огненную вторую половину, да, уступили 1:2, хотя выглядели достаточно солидно. Не испугались американцы и грозного Атлетико во втором туре, когда сыграли на встречных курсах с европейским клубом. Сиэтл уступил «матрасникам» 1:3, хотя в атаке действовал очень хорошо, к тому же умеет защищаться. Саундерс даже сохраняют теоретические шансы на плей-офф, хотя это фантастический сюжет, при котором они уверенно обыграют ПСЖ, а Ботафого обыграет Атлетико.

ПСЖ

На этот чемпионат парижане приехали после требла в Европе, они действующие победители Лиги чемпионов, поэтому должны держать марку. Слишком уж легко выиграли подопечные Луиса Энрике в первом туре у сильного Атлетико – 4:0.

Легкий старт посеял самоуверенность в мыслях футболистов, так можно объяснить сенсационное поражение от Ботафого со счетом 0:1. Матч был не самым интересным, парижане мало создали впереди, поэтому нельзя говорить о банальном невезении. Победа в предстоящей битве гарантирует ПСЖ выход в плей-офф, но непонятно с какого места, причем, неважно с каким счетом выиграет французский гранд. Соперник ниже классом, однако, может наказать за недооценку.

Прогноз

Констатирую тот факт, что это будет первая очная встреча клубов. ПСЖ еще не гарантировал себе выход в плей-офф и обязан побеждать, конечно, европейский клуб большой фаворит

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Сиэтл Саундерс – 13,59, ничья – 7,56, победа ПСЖ – 1,18. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, ПСЖ возьмет здесь три очка, но Сиэтл не изменит себе, попытается навязать атакующий футбол. Возьму здесь ставку на победу парижан + обе команды забьют за 2,64.