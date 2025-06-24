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Клубный чемпионат мира
Сиэтл Саундерс
23.06.2025 22:00 – FT 0 : 2
ПСЖ
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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 15:36 | Обновлено 24 июня 2025, 15:39
783
1

«Мяч прыгает, как кролик». Энрике раскритиковал организацию клубного ЧМ

Тренер ПСЖ разозлился из-за состояния поля в третьем туре турнира

24 июня 2025, 15:36 | Обновлено 24 июня 2025, 15:39
783
1
«Мяч прыгает, как кролик». Энрике раскритиковал организацию клубного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Вечером, 23 июня, ПСЖ провел поединок в третьем туре клубного чемпионата мира против американского клуба «Сиэтл Саундерс».

Матч прошел на арене «Лумен Филд» в городе Сиэтл.

Несмотря на комфортную победу со счетом 2:0, главный тренер ПСЖ Луис Энрике негативно высказался о поединке с представителем MLS.

«Я бы не представил себе площадку НБА, которая полна дыр. Больше всего меня беспокоит состояние игрового поля, и я говорю это в день, когда мы победили. Мяч подпрыгивает так, как кролик.

Арена «Лумен Филд» – это яркий пример: раньше здесь было искусственное покрытие, а теперь натуральная трава, которую приходится поливать вручную – они сделали это в перерыве, но поле снова стало сухим за 10 минут.

Для нашей игры это проблема. Это очень отличается от европейских полей. Газон другой, и поэтому сложнее обеспечить такую же плавность в игре в нашем стиле – но мы хорошо адаптировались и очень довольны.

Конечно, это турнир, в котором надо быть готовыми играть в Атланте, Филадельфии или где угодно еще. Мы планируем зайти как можно дальше, и я верю, что игроки к этому готовы. Настоящее соревнование начинается именно сейчас, и оно будет очень сложным. После каждого матча надо будет смотреть, прошли ли мы дальше или нет. Мы мотивированы!», – ответил Энрике.

В 1/8 финала турнира французский коллектив встретится с «Интер» Майами, за который выступает Лионель Месси.

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Андрей Витренко Источник: BBC
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