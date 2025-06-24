ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном

Французский «Пари Сен-Жермен» решил продать российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает турецкое издание Biyogala.

По информации источника, такое решение было принято из-за «национальности игроков, включенных в их будущую трансферную стратегию».

Очевидно, что речь идет о потенциальном подписании украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного, который уже долгое время является главной целью клуба.

Отмечается, что Сафонова хочет подписать турецкий «Галатасарай».

В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.