ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
Парижский клуб хочет продать вратаря сборной страны-террориста
Французский «Пари Сен-Жермен» решил продать российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает турецкое издание Biyogala.
По информации источника, такое решение было принято из-за «национальности игроков, включенных в их будущую трансферную стратегию».
Очевидно, что речь идет о потенциальном подписании украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного, который уже долгое время является главной целью клуба.
Отмечается, что Сафонова хочет подписать турецкий «Галатасарай».
В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Партнеры недовольны влиянием Ламина на формирование команды
У Суркиса предложений нет