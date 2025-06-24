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  4. ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
Франция
24 июня 2025, 14:33 |
1992
0

ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном

Парижский клуб хочет продать вратаря сборной страны-террориста

24 июня 2025, 14:33 |
1992
0
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Французский «Пари Сен-Жермен» решил продать российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает турецкое издание Biyogala.

По информации источника, такое решение было принято из-за «национальности игроков, включенных в их будущую трансферную стратегию».

Очевидно, что речь идет о потенциальном подписании украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного, который уже долгое время является главной целью клуба.

Отмечается, что Сафонова хочет подписать турецкий «Галатасарай».

В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.

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Матвей Сафонов трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Галатасарай чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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