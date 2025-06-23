Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

В понедельник, 23 июня, состоится матч 3 тура группы B клубного чемпионата мира, в котором будут играть американский «Сиэтл Саундерс» и французский ПСЖ. Игра пройдет в Сиэтле (США) на поле стадиона «Люмен Филд», начало – в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Клубный чемпионат мира приближается к стадии плей-офф, и матч между «Сиэтл Саундерс» и ПСЖ в группе B станет решающим для обеих команд. «Сиэтл Саундерс» уже проиграли «Ботафого» и «Атлетико», но еще имеют слабые шансы на выход из группы. Серия неудач «Сиэтла» продолжается: они проиграли четыре последних матча во всех турнирах. ПСЖ после разгромной победы над «Атлетико» неожиданно уступил «Ботафого» и теперь оказался в не слишком приятной ситуации. Несмотря на это, парижане уже завоевали четыре трофея в сезоне и теперь мечтают завершить его триумфом на клубном мундиале.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Сиэтл Саундерс» – ПСЖ в украинской версии сайта.