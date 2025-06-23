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Клубный чемпионат мира
Сиэтл Саундерс
23.06.2025 22:00 – FT 0 : 2
ПСЖ
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 23:55 | Обновлено 24 июня 2025, 00:46
433
0

Случайный гол Хвичи. ПСЖ без напряга переиграл Сиэтл Саундерс

Французская команда оформила выход из группы на КЧМ

23 июня 2025, 23:55 | Обновлено 24 июня 2025, 00:46
433
0
Случайный гол Хвичи. ПСЖ без напряга переиграл Сиэтл Саундерс
Х. ПСЖ

После того, как ПСЖ во втором туре проиграл «Ботафого», для гарантированного выхода из группы подопечным Луиса Энрике нужно было выигрывать у «Сиэтла Саундерс», который свои оба матча проиграл.

Однако американская команда решила с начала игры идти вперед, чем удивила европейцев. Французы были немного в шоке и едва на ровном месте не привезли в свои ворота гол, однако Доннарумми повезло, что форвард «Сиэтла» Феррейра после обрезки вратаря не попал по пустым воротам.

Х. ПСЖ

Однако атаки «Сиэтла» долго не продолжались, команда устала и села в глухую защиту. Ее ПСЖ пробовал взламывать навесами и стандартами и в конце концов добился своего, причем в голе, который забил Кварацхелия, заслуги грузина не было ни грамма. После углового и выноса Витинья бил с линии штрафной, мяч не попадал в створ ворот, однако попал в спину Кварацхелии и влетел в сетку. Конечно, автором гола нужно было писать Хвичу, который, как показал повтор, вообще инстинктивно прятал лицо, в которое летел мяч, и ни о каком ударе даже не думал.

Во втором тайме ПСЖ показал, кто сейчас является, пожалуй, сильнейшей командой мира, и забил второй гол усилиями ассистировавшего Барколя и Хакими, завершившего атаку. А потом грамотно довел игру до победы, особенно не напрягаясь больше и экономя силы.

Х. Сиэтл Саундерс

В параллельном матче «Атлетико» одолел «Ботафого», три команды набрали по шесть очков, но лучшая разница мячей оказалась у ПСЖ и «Ботафого», которые и заняли соответственно первое и второе место и вышли в 1/8 финала.

Клубный чемпионат мира. Группа В. 3 тур

«Сиэтл Саундерс» – ПСЖ – 0:2

Гол: Кварацхелия, 35, Хакими, 66

Предупреждение: Невеш, 44

«Сиэтл Саундерс»: Фрай – Ролдан, Реген, Белл (Лейва, 72), Нуху – Рольдан, Варгас (Моррис, 87) – Кент (Косса-Риенцы, 56), Руснак (МинунгУ, 72), Ротрок – Феррейра (Мусовски, 56)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Витинья, Невеш (Заир-Эмери, 64), Руис – Дуэ (Мбае, 83), Маюлю (Рамуш, 77), Кварацхелия (Барколя, 64)

Арбитр: Кристиан Гарай (Чили)

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

СИЭТЛ САУНДЕРС - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сиэтл Саундерс клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ отчеты Хвича Кварацхелия
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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