Случайный гол Хвичи. ПСЖ без напряга переиграл Сиэтл Саундерс

После того, как ПСЖ во втором туре проиграл «Ботафого», для гарантированного выхода из группы подопечным Луиса Энрике нужно было выигрывать у «Сиэтла Саундерс», который свои оба матча проиграл.

Однако американская команда решила с начала игры идти вперед, чем удивила европейцев. Французы были немного в шоке и едва на ровном месте не привезли в свои ворота гол, однако Доннарумми повезло, что форвард «Сиэтла» Феррейра после обрезки вратаря не попал по пустым воротам.

Х. ПСЖ

Однако атаки «Сиэтла» долго не продолжались, команда устала и села в глухую защиту. Ее ПСЖ пробовал взламывать навесами и стандартами и в конце концов добился своего, причем в голе, который забил Кварацхелия, заслуги грузина не было ни грамма. После углового и выноса Витинья бил с линии штрафной, мяч не попадал в створ ворот, однако попал в спину Кварацхелии и влетел в сетку. Конечно, автором гола нужно было писать Хвичу, который, как показал повтор, вообще инстинктивно прятал лицо, в которое летел мяч, и ни о каком ударе даже не думал.

Во втором тайме ПСЖ показал, кто сейчас является, пожалуй, сильнейшей командой мира, и забил второй гол усилиями ассистировавшего Барколя и Хакими, завершившего атаку. А потом грамотно довел игру до победы, особенно не напрягаясь больше и экономя силы.

Х. Сиэтл Саундерс

В параллельном матче «Атлетико» одолел «Ботафого», три команды набрали по шесть очков, но лучшая разница мячей оказалась у ПСЖ и «Ботафого», которые и заняли соответственно первое и второе место и вышли в 1/8 финала.

Клубный чемпионат мира. Группа В. 3 тур

«Сиэтл Саундерс» – ПСЖ – 0:2

Гол: Кварацхелия, 35, Хакими, 66

Предупреждение: Невеш, 44

«Сиэтл Саундерс»: Фрай – Ролдан, Реген, Белл (Лейва, 72), Нуху – Рольдан, Варгас (Моррис, 87) – Кент (Косса-Риенцы, 56), Руснак (МинунгУ, 72), Ротрок – Феррейра (Мусовски, 56)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Витинья, Невеш (Заир-Эмери, 64), Руис – Дуэ (Мбае, 83), Маюлю (Рамуш, 77), Кварацхелия (Барколя, 64)

Арбитр: Кристиан Гарай (Чили)

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

СИЭТЛ САУНДЕРС - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА