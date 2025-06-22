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  4. Шахтер может выдохнуть. Лидер Бешикташа готов вернуться в Серию А
Италия
22 июня 2025, 15:54 |
1113
1

Шахтер может выдохнуть. Лидер Бешикташа готов вернуться в Серию А

Чиро Иммобиле дал зеленый свет на трансфер в «Болонью»

22 июня 2025, 15:54 |
1113
1
Шахтер может выдохнуть. Лидер Бешикташа готов вернуться в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

35-летний нападающий «Бешикташа» Чиро Иммобиле рассматривает вариант возвращения в Серию А.

По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах возрастного футболиста заинтересована «Болонья», которая может предложить контракт до 2026 года с опцией продления сотрудничества на сезон.

Чиро готов перейти в итальянский клуб, однако проблемой в переговорах стала высокая зарплата игрока. В таком случае Иммобиле придется пойти на снижение зарплаты с шести миллионов на два, чтобы оказаться в «Болонье».

Форвард перешел в турецкий клуб перед стартом сезона 2024/25. В целом Иммобиле отыграл 41 матч за «Бешикташ» и оформил 23 результативных действия (19 голов и 4 ассиста).

Напомним, что «Бешикташ» может сыграть с донецким «Шахтером» в квалификации Лиги Европы, если украинский клуб сможет пройти «Ильвес» Тампере.

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Чиро Иммобиле Болонья чемпионат Италии по футболу Бешикташ чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы Серии A Николо Скира Серия A
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Bulba_sumkin
Читав комменти турків в фб, то з їх слів ключові гравці розбігаються, фінансування нема і вони вже заочно прощаються з наступним сезоном. Подивимось, Шахтарю ще фінів потрібно пройти щоб видихати
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