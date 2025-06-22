Шахтер может выдохнуть. Лидер Бешикташа готов вернуться в Серию А

35-летний нападающий «Бешикташа» Чиро Иммобиле рассматривает вариант возвращения в Серию А.

По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах возрастного футболиста заинтересована «Болонья», которая может предложить контракт до 2026 года с опцией продления сотрудничества на сезон.

Чиро готов перейти в итальянский клуб, однако проблемой в переговорах стала высокая зарплата игрока. В таком случае Иммобиле придется пойти на снижение зарплаты с шести миллионов на два, чтобы оказаться в «Болонье».

Форвард перешел в турецкий клуб перед стартом сезона 2024/25. В целом Иммобиле отыграл 41 матч за «Бешикташ» и оформил 23 результативных действия (19 голов и 4 ассиста).

Напомним, что «Бешикташ» может сыграть с донецким «Шахтером» в квалификации Лиги Европы, если украинский клуб сможет пройти «Ильвес» Тампере.