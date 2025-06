Шахтер может выдохнуть. Лидер Бешикташа готов вернуться в Серию А

35-летний нападающий «Бешикташа» Чиро Иммобиле рассматривает вариант возвращения в Серию А.

По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах возрастного футболиста заинтересована «Болонья», которая может предложить контракт до 2026 года с опцией продления сотрудничества на сезон.

Чиро готов перейти в итальянский клуб, однако проблемой в переговорах стала высокая зарплата игрока. В таком случае Иммобиле придется пойти на снижение зарплаты с шести миллионов на два, чтобы оказаться в «Болонье».

Форвард перешел в турецкий клуб перед стартом сезона 2024/25. В целом Иммобиле отыграл 41 матч за «Бешикташ» и оформил 23 результативных действия (19 голов и 4 ассиста).

Напомним, что «Бешикташ» может сыграть с донецким «Шахтером» в квалификации Лиги Европы, если украинский клуб сможет пройти «Ильвес» Тампере.

Ciro #Immobile has given his availability to #Bologna, which are exploring the conditions for the striker. Immobile wants to return to Italy, but his salary (6M/year) is too high for Rossoblù, which could offer a contract until 2026 (2M/year) with an option for 2027. Two ways: or… https://t.co/xbztat70G7