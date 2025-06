ВИДЕО. Проигрывать нужно уметь. Игроки Испании U21 подрались с англичанами

18 июня состоялся четвертьфинальный матч Испания U-21 – Англия U-21.

Англичане разобрались с соперником и одержали победу со счетом 3:1.

После финального свистка игроки Испании пошли выяснять отношения с англичанами, которые уже радовались победе. В итоге между игроками началась настоящая драка, которую успокаивать прибежали тренерские штабы команд.

Что возмутило испанских футболистов – неизвестно. Возможно, команда не смогла эмоционально воспринять поражение.

Now the Spanish players are trying to fight Charlie Cresswell 😂😂 #U21EURO pic.twitter.com/2Y4WdInPbR