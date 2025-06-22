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Молодежные турниры
22 июня 2025, 03:38 | Обновлено 22 июня 2025, 03:39
271
0

ВИДЕО. Проигрывать нужно уметь. Игроки Испании U21 подрались с англичанами

Неспортивный эпизод произошел после финального свистка

22 июня 2025, 03:38 | Обновлено 22 июня 2025, 03:39
271
0
ВИДЕО. Проигрывать нужно уметь. Игроки Испании U21 подрались с англичанами
Twitter

18 июня состоялся четвертьфинальный матч Испания U-21 – Англия U-21.

Англичане разобрались с соперником и одержали победу со счетом 3:1.

После финального свистка игроки Испании пошли выяснять отношения с англичанами, которые уже радовались победе. В итоге между игроками началась настоящая драка, которую успокаивать прибежали тренерские штабы команд.

Что возмутило испанских футболистов – неизвестно. Возможно, команда не смогла эмоционально воспринять поражение.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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