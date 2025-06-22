ВИДЕО. Проигрывать нужно уметь. Игроки Испании U21 подрались с англичанами
Неспортивный эпизод произошел после финального свистка
18 июня состоялся четвертьфинальный матч Испания U-21 – Англия U-21.
Англичане разобрались с соперником и одержали победу со счетом 3:1.
После финального свистка игроки Испании пошли выяснять отношения с англичанами, которые уже радовались победе. В итоге между игроками началась настоящая драка, которую успокаивать прибежали тренерские штабы команд.
Что возмутило испанских футболистов – неизвестно. Возможно, команда не смогла эмоционально воспринять поражение.
Now the Spanish players are trying to fight Charlie Cresswell 😂😂 #U21EURO pic.twitter.com/2Y4WdInPbR— 🇨🇩🇸🇱 (@8Flavs) June 21, 2025
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