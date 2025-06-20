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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 21:23 | Обновлено 20 июня 2025, 21:50
254
0

ВИДЕО. Педру Нету открыл счет для Челси в матче против Фламенго

На 13-й минуте лондонская команда забила первый гол в ворота бразильцев

20 июня 2025, 21:23 | Обновлено 20 июня 2025, 21:50
254
0
ВИДЕО. Педру Нету открыл счет для Челси в матче против Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в 21:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Фламенго (Бразилия) и Челси (Англия) встретятся на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Обе команды имеют по 3 очка и лидируют в группе D.

На 13-й минуте Педру Нету открыл счет для Челси в матче против Фламенго (1:0).

ГОЛ! 0:1. Педру Нету, 13 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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