ВИДЕО. Педру Нету открыл счет для Челси в матче против Фламенго

20 июня в 21:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Фламенго (Бразилия) и Челси (Англия) встретятся на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Обе команды имеют по 3 очка и лидируют в группе D.

На 13-й минуте Педру Нету открыл счет для Челси в матче против Фламенго (1:0).

ГОЛ! 0:1. Педру Нету, 13 мин

13' ⚽ GOAL! Pedro Neto takes advantage of a killer counter and slots it in for @ChelseaFC!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/HrlCcvmBSS