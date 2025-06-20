Переговоры на финальной стадии. Забарный станет футболистом ПСЖ
Фабрицио Романо сообщил важные новости о трансфере украинского защитника
Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный покинет клуб во время летнего трансферного окна.
В услугах 22-летнего футболиста заинтересован французский ПСЖ, который сделал несколько предложений о переходе игрока. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что переговоры о трансфере находятся на финальной стадии.
В ближайшее время «Борнмут» получит последнее предложение, после которого стороны оформят полноценный трансфер.
Пока неизвестно, какую сумму готов отдать французский клуб, но ранее он предлагал английскому коллективу 55 млн евро и бонусы.
В нынешнем сезоне украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Забарного составляет 42 млн евро.
🚨🔵🔴 Paris Saint-Germain are now at final stages of negotiations for Ilya Zabarnyi after new proposal sent to Bournemouth.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025
Agreement expected to be reached with next proposal to follow soon. pic.twitter.com/H4KrZ49qdt
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