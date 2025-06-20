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  4. Переговоры на финальной стадии. Забарный станет футболистом ПСЖ
Англия
20 июня 2025, 20:56 |
1750
4

Переговоры на финальной стадии. Забарный станет футболистом ПСЖ

Фабрицио Романо сообщил важные новости о трансфере украинского защитника

20 июня 2025, 20:56 |
1750
4
Переговоры на финальной стадии. Забарный станет футболистом ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный покинет клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован французский ПСЖ, который сделал несколько предложений о переходе игрока. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что переговоры о трансфере находятся на финальной стадии.

В ближайшее время «Борнмут» получит последнее предложение, после которого стороны оформят полноценный трансфер.

Пока неизвестно, какую сумму готов отдать французский клуб, но ранее он предлагал английскому коллективу 55 млн евро и бонусы.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Забарного составляет 42 млн евро.

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Борнмут ПСЖ Илья Забарный Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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ЧЕМП
Чтото очень долго они там договариваюцца.
Интересно,а учавствует ли шубкис на прямую в тех переговорах.
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