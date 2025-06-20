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Англия
20 июня 2025, 13:56 | Обновлено 20 июня 2025, 14:15
890
0

Звездный немец прошел медосмотр в гранде. Контракт подписывается

Флориан Вирц станет игроком «Ливерпуля»

20 июня 2025, 13:56 | Обновлено 20 июня 2025, 14:15
890
0
Звездный немец прошел медосмотр в гранде. Контракт подписывается
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц станет игроком «Ливерпуля», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний футболист успешно прошел медицинский осмотр и уже подписывает контракт с английским клубом. Осталось дождаться лишь официального представления.

Срок соглашения между сторонами будет рассчитан на 5 лет. Трансфер Вирца станет самым дорогим в истории «красных».

В прошедшем сезоне Флориан Вирц провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Ливерпуля» достиг соглашения с немецким топ-клубом.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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