Звездный немец прошел медосмотр в гранде. Контракт подписывается

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц станет игроком «Ливерпуля», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний футболист успешно прошел медицинский осмотр и уже подписывает контракт с английским клубом. Осталось дождаться лишь официального представления.

Срок соглашения между сторонами будет рассчитан на 5 лет. Трансфер Вирца станет самым дорогим в истории «красных».

В прошедшем сезоне Флориан Вирц провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Ливерпуля» достиг соглашения с немецким топ-клубом.

🚨 Florian Wirtz has now successfully completed his medical at Liverpool! 🇩🇪



Contract until June 2030 being signed right now with Wirtz set to be unveiled as new club record signing…



…𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨, confirmed. 💣🔴 pic.twitter.com/rCF5Ive2PT