Звездный немец прошел медосмотр в гранде. Контракт подписывается
Флориан Вирц станет игроком «Ливерпуля»
Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц станет игроком «Ливерпуля», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 22-летний футболист успешно прошел медицинский осмотр и уже подписывает контракт с английским клубом. Осталось дождаться лишь официального представления.
Срок соглашения между сторонами будет рассчитан на 5 лет. Трансфер Вирца станет самым дорогим в истории «красных».
В прошедшем сезоне Флориан Вирц провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Ливерпуля» достиг соглашения с немецким топ-клубом.
🚨 Florian Wirtz has now successfully completed his medical at Liverpool! 🇩🇪— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025
Contract until June 2030 being signed right now with Wirtz set to be unveiled as new club record signing…
…𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨, confirmed. 💣🔴 pic.twitter.com/rCF5Ive2PT
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