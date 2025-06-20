ВИДЕО. Барриос оформил дубль. Атлетико увеличил преимущество над Сиэтлом

Во втором тайме команды начали играть в открытый футбол.

В начале второй гол забил «Атлетико», а через три минуты «Сиэтл» один мяч отыграл.

Показалось, что у американского коллектива откроется второе дыхание и они пойдут сравнивать счет.

Но на 56-й минуте Пабло Барриос подобрал «сферу» в штрафной площадке соперника и ударом под правую стойку переиграл голкипера.