Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Барриос оформил дубль. Атлетико увеличил преимущество над Сиэтлом
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 02:36 | Обновлено 20 июня 2025, 02:37
5
0

ВИДЕО. Барриос оформил дубль. Атлетико увеличил преимущество над Сиэтлом

Подопечные Диего Симеоне выглядят сильнее на поле

20 июня 2025, 02:36 | Обновлено 20 июня 2025, 02:37
5
0
ВИДЕО. Барриос оформил дубль. Атлетико увеличил преимущество над Сиэтлом
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме команды начали играть в открытый футбол.

В начале второй гол забил «Атлетико», а через три минуты «Сиэтл» один мяч отыграл.

Показалось, что у американского коллектива откроется второе дыхание и они пойдут сравнивать счет.

Но на 56-й минуте Пабло Барриос подобрал «сферу» в штрафной площадке соперника и ударом под правую стойку переиграл голкипера.

По теме:
Порту повторил достижение Челси 2012 года
Сиэтл Саундерс – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Гол за голом. Во втором тайме Атлетико и Сиэтл обменялись голами
Атлетико Мадрид Сиэтл Саундерс клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Пабло Барриос
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Футбол | 19 июня 2025, 10:40 0
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков

В клубе отсутствовали Батиста, Тейлор, Бетон и Йосефи

Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025
Футбол | 20 июня 2025, 01:18 0
Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025
Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025

Йожеф выделил Очеретько и Брагару

Впервые в истории. Женская сборная завоевала золото на ЧЕ по фехтованию
Другие виды | 19.06.2025, 20:19
Впервые в истории. Женская сборная завоевала золото на ЧЕ по фехтованию
Впервые в истории. Женская сборная завоевала золото на ЧЕ по фехтованию
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
Футбол | 19.06.2025, 14:44
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Бокс | 19.06.2025, 08:50
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
18.06.2025, 06:35
Бокс
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 2
Бокс
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
18.06.2025, 22:19
Футбол
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 11
Футбол
Усик рассказал, какой боксер может повторить его великий путь в боксе
Усик рассказал, какой боксер может повторить его великий путь в боксе
19.06.2025, 00:45
Бокс
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем