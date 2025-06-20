ВИДЕО. Барриос оформил дубль. Атлетико увеличил преимущество над Сиэтлом
Подопечные Диего Симеоне выглядят сильнее на поле
Во втором тайме команды начали играть в открытый футбол.
В начале второй гол забил «Атлетико», а через три минуты «Сиэтл» один мяч отыграл.
Показалось, что у американского коллектива откроется второе дыхание и они пойдут сравнивать счет.
Но на 56-й минуте Пабло Барриос подобрал «сферу» в штрафной площадке соперника и ударом под правую стойку переиграл голкипера.
BARRIOS SCORES ANOTHER ONE!@AtletiEnglish are up 3-1!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
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