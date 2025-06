В четверг, 19 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Палмейрасом» и «Аль-Ахли» также находятся «Порту» и «Интер Майами».

На 48-й минуте бразильский коллектив вышел вперед благодаря автоголу Уильяма Абу Али. 1:0 на табло «МэтЛайф Стэдиум».

❗️ ВИДЕО. Автогол. Палмейрас вышел вперед в матче с Аль-Ахли

48' ⚽ GOAL! We have the first goal of Group A: Abou Ali with the unlucky header for an own goal and @Palmeiras lead! 💚



