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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 20:21 | Обновлено 19 июня 2025, 20:31
75
0

ВИДЕО. Автогол. Палмейрас вышел вперед в матче с Аль-Ахли

Мяч в свои ворота срезал Уильям Абу Али

19 июня 2025, 20:21 | Обновлено 19 июня 2025, 20:31
75
0
ВИДЕО. Автогол. Палмейрас вышел вперед в матче с Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Уильям Абу Али

В четверг, 19 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Палмейрасом» и «Аль-Ахли» также находятся «Порту» и «Интер Майами».

На 48-й минуте бразильский коллектив вышел вперед благодаря автоголу Уильяма Абу Али. 1:0 на табло «МэтЛайф Стэдиум».

❗️ ВИДЕО. Автогол. Палмейрас вышел вперед в матче с Аль-Ахли

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Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Аль-Ахли Каир
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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