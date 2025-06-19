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19 июня 2025, 01:49 |
52
0

Футболисты Барселоны куражатся в отпуске. Рафинья и Араухо красиво гуляют

Рафинья и Рональд Араухо чудесно проводят отпуск

19 июня 2025, 01:49 |
52
0
Футболисты Барселоны куражатся в отпуске. Рафинья и Араухо красиво гуляют
Instagram. Рафинья

Футболисты «Барселоны» Рональд Араухо и Рафинья покоряют соцсети танцами во время отпуска.

Обое активно делятся яркими моментами отдыха в социальных сетях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Одноклубники весело проводят отпуск, демонстрируя свои танцевальные навыки.

Напомним, этой зимой каталонский клуб продлил контракт с уругвайским футболистом до 30 июня 2031 года.

Рафинья также продлил контракт – до лета 2028 года.

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видео lifestyle Рафинья Диас Рональд Араухо Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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