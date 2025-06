Футболисты Барселоны куражатся в отпуске. Рафинья и Араухо красиво гуляют

Футболисты «Барселоны» Рональд Араухо и Рафинья покоряют соцсети танцами во время отпуска.

Обое активно делятся яркими моментами отдыха в социальных сетях.

Одноклубники весело проводят отпуск, демонстрируя свои танцевальные навыки.

Напомним, этой зимой каталонский клуб продлил контракт с уругвайским футболистом до 30 июня 2031 года.

Рафинья также продлил контракт – до лета 2028 года.

Was Raphinha paying homage to former Congolese goalkeeper Robert Kidiaba here? 😆



(via taia_belloli/IG) pic.twitter.com/GllCina2ei