Футболисты Барселоны куражатся в отпуске. Рафинья и Араухо красиво гуляют
Рафинья и Рональд Араухо чудесно проводят отпуск
Футболисты «Барселоны» Рональд Араухо и Рафинья покоряют соцсети танцами во время отпуска.
Обое активно делятся яркими моментами отдыха в социальных сетях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Одноклубники весело проводят отпуск, демонстрируя свои танцевальные навыки.
Напомним, этой зимой каталонский клуб продлил контракт с уругвайским футболистом до 30 июня 2031 года.
Рафинья также продлил контракт – до лета 2028 года.
🕺 Ronald Araujo.— Radio Culer (@RadioCuler) June 17, 2025
A legenda é com vocês 👇 pic.twitter.com/Jr5TszzFN6
Was Raphinha paying homage to former Congolese goalkeeper Robert Kidiaba here? 😆— ESPN Africa (@ESPNAfrica) June 18, 2025
(via taia_belloli/IG) pic.twitter.com/GllCina2ei
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