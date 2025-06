18 июня Манчестер Сити играет против команды Видад в матче первого тура группы G на клубном чемпионате мира 2025.

Счет в поединке был открыт уже на 2-й минуте. Фил Фоден после нескольких отскоков сумел поразить ворота соперников, 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете горожане и коллектив из Касабланки играют вместе с Реалом Мадрид и Аль-Хиляль.

В 2023 году подопечные Пепа Гвардиолы выиграли трофей КЧМ.

ВИДЕО. Манчестер Сити забил первый гол на КЧМ-2025 уже на 2-й минуте матча

1' GOAL! Foden opens the score under 2 minutes of gameplay! 🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIWAC pic.twitter.com/tf8qvq3jvf