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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 19:08 | Обновлено 18 июня 2025, 19:46
311
0

ВИДЕО. Манчестер Сити забил первый гол на КЧМ-2025 уже на 2-й минуте матча

Фил Фоден быстро открыл счет в игре против команды Видад

18 июня 2025, 19:08 | Обновлено 18 июня 2025, 19:46
311
0
ВИДЕО. Манчестер Сити забил первый гол на КЧМ-2025 уже на 2-й минуте матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня Манчестер Сити играет против команды Видад в матче первого тура группы G на клубном чемпионате мира 2025.

Счет в поединке был открыт уже на 2-й минуте. Фил Фоден после нескольких отскоков сумел поразить ворота соперников, 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете горожане и коллектив из Касабланки играют вместе с Реалом Мадрид и Аль-Хиляль.

В 2023 году подопечные Пепа Гвардиолы выиграли трофей КЧМ.

ВИДЕО. Манчестер Сити забил первый гол на КЧМ-2025 уже на 2-й минуте матча

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видео голов и обзор Фил Фоден Манчестер Сити Видад Касабланка клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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