18 июня Манчестер Сити играет против команды Видад в матче первого тура группы G на клубном чемпионате мира 2025.

Счет в поединке был открыт уже на 2-й минуте. Фил Фоден после нескольких отскоков сумел поразить ворота соперников, 1:0.

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В одном квартете горожане и коллектив из Касабланки играют вместе с Реалом Мадрид и Аль-Хиляль.

В 2023 году подопечные Пепа Гвардиолы выиграли трофей КЧМ.

ВИДЕО. Манчестер Сити забил первый гол на КЧМ-2025 уже на 2-й минуте матча