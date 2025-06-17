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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 12:31 | Обновлено 17 июня 2025, 12:32
266
0

ФОТО. Партнеры Довбика и Погба. Известные футболисты посетили матч КЧМ

Леандро Паредес, Пауло Дибала и Поль Погба побывали на игре «Бока Хуниорс» – «Бенфика»

17 июня 2025, 12:31 | Обновлено 17 июня 2025, 12:32
266
0
ФОТО. Партнеры Довбика и Погба. Известные футболисты посетили матч КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью 17 июня прошел поединок первого тура клубного чемпионата мира между клубами «Бока Хуниорс» и «Бенфика».

Матч прошел на арене «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами.

В стартовом составе «орлов» вышел украинец Анатолий Трубин, который защищал ворота португальского клуба в течение 90 минут. Несмотря на старания Трубина «Бенфика» не смогла одолеть соперника и поделила очки с «Бока Хуниорс» – 2:2.

На трибунах стадиона были замечены два аргентинских футболиста римской «Ромы» Леандро Паредес и Пауло Дибала, которые находились вместе с известным французом Полем Погбой.

ФОТО. Партнеры Довбика и Погба. Известные футболисты посетили матч КЧМ

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Бенфика Бока Хуниорс клубный чемпионат мира по футболу фото Пауло Дибала Леандро Паредес Поль Погба
Андрей Витренко Источник: ESPN
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