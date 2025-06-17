ФОТО. Партнеры Довбика и Погба. Известные футболисты посетили матч КЧМ
Леандро Паредес, Пауло Дибала и Поль Погба побывали на игре «Бока Хуниорс» – «Бенфика»
Ночью 17 июня прошел поединок первого тура клубного чемпионата мира между клубами «Бока Хуниорс» и «Бенфика».
Матч прошел на арене «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами.
В стартовом составе «орлов» вышел украинец Анатолий Трубин, который защищал ворота португальского клуба в течение 90 минут. Несмотря на старания Трубина «Бенфика» не смогла одолеть соперника и поделила очки с «Бока Хуниорс» – 2:2.
На трибунах стадиона были замечены два аргентинских футболиста римской «Ромы» Леандро Паредес и Пауло Дибала, которые находились вместе с известным французом Полем Погбой.
ФОТО. Партнеры Довбика и Погба. Известные футболисты посетили матч КЧМ
Paredes, Dybala and Pogba watching Di María and Benfica take on Boca Juniors 🇦🇷 pic.twitter.com/Gbzqhx8bF0— ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2025
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