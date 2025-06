Ночью 17 июня прошел поединок первого тура клубного чемпионата мира между клубами «Бока Хуниорс» и «Бенфика».

Матч прошел на арене «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами.

В стартовом составе «орлов» вышел украинец Анатолий Трубин, который защищал ворота португальского клуба в течение 90 минут. Несмотря на старания Трубина «Бенфика» не смогла одолеть соперника и поделила очки с «Бока Хуниорс» – 2:2.

На трибунах стадиона были замечены два аргентинских футболиста римской «Ромы» Леандро Паредес и Пауло Дибала, которые находились вместе с известным французом Полем Погбой.

ФОТО. Партнеры Довбика и Погба. Известные футболисты посетили матч КЧМ

Paredes, Dybala and Pogba watching Di María and Benfica take on Boca Juniors 🇦🇷 pic.twitter.com/Gbzqhx8bF0