Диего СИМЕОНЕ: «Чтобы не произошло – это уже вне нашего контроля»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен»:

«Во-первых, нам нужно адаптироваться к текущей ситуации, которая зависит не от нас, а скорее от того, что происходит в стране. Пока у нас не было никаких проблем: мы могли работать, отдыхать и вовремя приходить на тренировки. Это совсем не изменило наш распорядок дня, мы думаем об играх. Скоро начинается Чемпионат мира, и мы будем сидеть и смотреть матч. Что бы ни случилось, это уже вне нашего контроля.

Чемпионат Испании – это не то же самое, что чемпионат мира, где мы все гости, скажем так, кроме хозяев из Соединенных Штатов. Мы будем играть с энтузиазмом, ожиданием и самоотдачей, которых требует турнир. Надеемся, что мы сможем продемонстрировать это действиями, а не только словами.

Матч в ноябре, когда мы победили «ПСЖ» 2:1? Они заслуживали победу в той игре. Они играли лучше и имели много голевых моментов. Мы были решительными и приложили огромные коллективные усилия. Ни одна из сторон сильно не изменилась с того дня. Они будут продолжать в том же стиле игры, с молодыми игроками в полузащите, которые очень хорошо играют в атаке, и с тренером, который очень хорошо работал везде, где он был, вселяя в своих игроков сильную уверенность. Мы сами знаем, куда нам нужно вести матч, чтобы чувствовать себя комфортнее, и попробуем это сделать.

Время покажет важность этого места на турнире, которое занимает «Атлетико» как клуб и как команда. Это заставляет нас всех расти: команду на спортивном уровне, а клуб как всемирно признанную организацию. Нам придется бороться в течение следующих 4 лет, чтобы это повторилось. «Барса», кажется, находится в очень хорошей форме, как и почти всегда, а мадридский «Реал» всегда поддерживает свою форму. Мы надеемся снова быть здесь через 4 года.

Все команды имеют очень сильные качества, а также слабые стороны. Когда ты очень силен в одной сфере, обычно есть слабость в другой. Мы будем стараться быть решительными, потому что «ПСЖ» показал, особенно в Лиге чемпионов, как они выросли и улучшили то, что мы все хотели бы видеть: динамичную команду, которая прессингует, пытается играть на половине поля соперника, играет в хороший футбол, проводит дуэли один на один».

Матч «ПСЖ» – «Атлетико» состоится в 22:00 по киевскому времени.