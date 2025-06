Испанский клуб «Бетис» представил новый домашний комплект формы на сезон 2025/26. Игровую форму клуба разработал технический спонсор Hummel.

Домашний комплект клуба создан в традиционную зелено-белую полосу, которые гораздо шире, чем в предыдущем сезоне. Эмблема клуба и спортивного бренда вышиты на форме, создавая эффект ретростиля. Дизайн дополняет особая фраза, которая изображена на внутренней части воротника.

«Зеленый, зеленый, как команда моего города», – написано на воротнике.

Напомним, что в сезоне 2024/25 «Бетис» дошел до финала Лиги конференций, где уступил «Челси» со счетом 1:4.

ФОТО. Бетис представил домашнюю форму на сезон 2025/26

