Другие новости14 июня 2025, 01:27 |
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ВИДЕО. У звезды Реала новый спонсорский контракт
Килиан Мбаппе снялся в новой рекламе
14 июня 2025, 01:27 |
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Килиан Мбаппе снялся в новой рекламе гостиничной сети ALL Accor под слоганом «Don’t be a Guest, be a Guest Star».
В ролике, опубликованном в Instagram, игрок «Реала» появляется в отеле, где каждому клиенту предоставляют индивидуальный сервис как звезде.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Также Мбаппе принял участие в мероприятии Forbes France и дал интервью GQ.
В сезоне 2023/24 он стал лучшим бомбардиром «Реала» и получил Золотую бутсу.
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