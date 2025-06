ВИДЕО. У звезды Реала новый спонсорский контракт

Килиан Мбаппе снялся в новой рекламе гостиничной сети ALL Accor под слоганом «Don’t be a Guest, be a Guest Star».

В ролике, опубликованном в Instagram, игрок «Реала» появляется в отеле, где каждому клиенту предоставляют индивидуальный сервис как звезде.

Также Мбаппе принял участие в мероприятии Forbes France и дал интервью GQ.

В сезоне 2023/24 он стал лучшим бомбардиром «Реала» и получил Золотую бутсу.