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14 июня 2025, 01:27 |
68
0

ВИДЕО. У звезды Реала новый спонсорский контракт

Килиан Мбаппе снялся в новой рекламе

14 июня 2025, 01:27 |
68
0
ВИДЕО. У звезды Реала новый спонсорский контракт
Instagram. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе снялся в новой рекламе гостиничной сети ALL Accor под слоганом «Don’t be a Guest, be a Guest Star».

В ролике, опубликованном в Instagram, игрок «Реала» появляется в отеле, где каждому клиенту предоставляют индивидуальный сервис как звезде.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также Мбаппе принял участие в мероприятии Forbes France и дал интервью GQ.

В сезоне 2023/24 он стал лучшим бомбардиром «Реала» и получил Золотую бутсу.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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