ФОТО. Деле Алли расстался с топ-моделью. Она была его поддержкой

Синди Кимберли, девушка полузащитника «Комо» Деле Алли, в комментарии для GSM подтвердила расставание.

Она сообщила, что они уже некоторое время живут раздельно.

Поводом для слухов стало то, что Кимберли отписалась от Алли в Instagram и удалила общие фото.

Пара была вместе с 2022 года.

В трудный период жизни Алли она оказывала ему поддержку, когда он открыто говорил о депрессии и травмах детства.

В январе игрок подписал контракт с «Комо», но за полгода сыграл лишь 9 минут и больше на поле не выходил.

Dele Alli 'splits with girlfriend Cindy Kimberly following trip to Ibiza' as model unfollows Como star on social media https://t.co/KCOTXHms9e