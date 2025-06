ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран АПЛ подписал новый контракт с Брайтоном. Ему уже 39

39-летний полузащитник Джеймс Милнер официально подписал новый контракт с английским клубом «Брайтон».

Перед завершением срока соглашения, возрастной футболист решил продлить сотрудничество с клубом еще на один год – до лета 2026.

"Я очень рад, что Джеймс снова будет с нами в этом сезоне. В прошлом сезоне он не смог помочь команде на поле так, как ему бы того хотелось, но его опыт чрезвычайно ценен для команды, особенно для молодых игроков.

Он замечательный человек, который всегда рядом - и для меня, и для команды. С нетерпением жду дальнейшей совместной работы с ним«, – сказал главный тренер «Брайтона» Фабиан Гюрцелер.

Известный полузащитник присоединился к «Брайтону» летом 2023 года на правах свободного агента. За два года в клубе Джеймс провел 24 матчей, поскольку почти весь сезон 2024/25 Милнер пропустил из-за травмы. На счету футболиста две результативные передачи.

Джеймс известен благодаря своим выступлениям за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», с которыми выиграл всего 12 трофеев.

We're delighted to announce that James has agreed a one-year contract extension with Albion! 💙🤍 pic.twitter.com/DocFkxkjpN