Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран АПЛ подписал новый контракт с Брайтоном. Ему уже 39
Англия
13 июня 2025, 20:01 | Обновлено 13 июня 2025, 20:02
594
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран АПЛ подписал новый контракт с Брайтоном. Ему уже 39

Джеймс Милнер останется в клубе еще на сезон

13 июня 2025, 20:01 | Обновлено 13 июня 2025, 20:02
594
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран АПЛ подписал новый контракт с Брайтоном. Ему уже 39
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

39-летний полузащитник Джеймс Милнер официально подписал новый контракт с английским клубом «Брайтон».

Перед завершением срока соглашения, возрастной футболист решил продлить сотрудничество с клубом еще на один год – до лета 2026.

"Я очень рад, что Джеймс снова будет с нами в этом сезоне. В прошлом сезоне он не смог помочь команде на поле так, как ему бы того хотелось, но его опыт чрезвычайно ценен для команды, особенно для молодых игроков.

Он замечательный человек, который всегда рядом - и для меня, и для команды. С нетерпением жду дальнейшей совместной работы с ним«, – сказал главный тренер «Брайтона» Фабиан Гюрцелер.

Известный полузащитник присоединился к «Брайтону» летом 2023 года на правах свободного агента. За два года в клубе Джеймс провел 24 матчей, поскольку почти весь сезон 2024/25 Милнер пропустил из-за травмы. На счету футболиста две результативные передачи.

Джеймс известен благодаря своим выступлениям за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», с которыми выиграл всего 12 трофеев.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с главным тренером
«Это сумасшедшая куча денег». Реакция фанов на возможный трансфер Вирца
Франк собирает экс-подопечных. Тоттенхэм хочет купить форварда Брентфорда
Джеймс Милнер Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Брайтон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 определился с ареной, где будет проводить матчи Премьер-лиги
Футбол | 13 июня 2025, 18:42 29
Металлист 1925 определился с ареной, где будет проводить матчи Премьер-лиги
Металлист 1925 определился с ареной, где будет проводить матчи Премьер-лиги

Харьковский клуб намерен играть в Житомире на стадионе «Центральный»

Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Футбол | 13 июня 2025, 20:54 0
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема

Полузащитник мадридского «Реала» пропустит три месяца после операции

Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Бокс | 13.06.2025, 09:20
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Футбол | 13.06.2025, 06:23
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Бокс | 13.06.2025, 07:46
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Респект Брайтону, що не випер травмованого ветерана, а дав можливість ще пограти
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
13.06.2025, 05:00 4
Футбол
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
12.06.2025, 05:55 1
Бокс
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
12.06.2025, 09:33 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
12.06.2025, 08:53 7
Бокс
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
12.06.2025, 00:35
Футбол
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
13.06.2025, 08:25 5
Футбол
Тренер сборной США: сын беглеца от красной нечисти и друг Украины
Тренер сборной США: сын беглеца от красной нечисти и друг Украины
11.06.2025, 18:50 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем