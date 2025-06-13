Франк собирает экс-подопечных. Тоттенхэм хочет купить форварда Брентфорда
Бриан Мбемо вошел в шорт-лист новоназначенного коуча лондонцев
25-летний французский форвард «Брентфорда» Бриан Мбемо может присоединиться к своему бывшему тренеру в «Тоттенхэме».
Об этом сообщает издание SkySport.
По информации издания, Томас Франк хочет видеть Мбэмо в своей команде.
Также известно, что у нового главного тренера «Тоттенхэма» в планах подписать еще несколько игроков «Брентфорда».
Бриан Мбэмо сыграл в прошлом сезоне 42 матча и забил 20 мячей. По данным портала Transfermarkt, игрок оценивается в 55 миллионов евро.
Известно, что за Мбэмом также готов сразиться «Манчестер Юнайтед».
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