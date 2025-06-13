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  4. Франк собирает экс-подопечных. Тоттенхэм хочет купить форварда Брентфорда
Англия
13 июня 2025, 15:30 | Обновлено 13 июня 2025, 15:31
666
0

Франк собирает экс-подопечных. Тоттенхэм хочет купить форварда Брентфорда

Бриан Мбемо вошел в шорт-лист новоназначенного коуча лондонцев

13 июня 2025, 15:30 | Обновлено 13 июня 2025, 15:31
666
0
Франк собирает экс-подопечных. Тоттенхэм хочет купить форварда Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний французский форвард «Брентфорда» Бриан Мбемо может присоединиться к своему бывшему тренеру в «Тоттенхэме».

Об этом сообщает издание SkySport.

По информации издания, Томас Франк хочет видеть Мбэмо в своей команде.

Также известно, что у нового главного тренера «Тоттенхэма» в планах подписать еще несколько игроков «Брентфорда».

Бриан Мбэмо сыграл в прошлом сезоне 42 матча и забил 20 мячей. По данным портала Transfermarkt, игрок оценивается в 55 миллионов евро.

Известно, что за Мбэмом также готов сразиться «Манчестер Юнайтед».

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Александр Сильченко Источник: Sky Sports
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