Франк собирает экс-подопечных. Тоттенхэм хочет купить форварда Брентфорда

25-летний французский форвард «Брентфорда» Бриан Мбемо может присоединиться к своему бывшему тренеру в «Тоттенхэме».

Об этом сообщает издание SkySport.

По информации издания, Томас Франк хочет видеть Мбэмо в своей команде.

Также известно, что у нового главного тренера «Тоттенхэма» в планах подписать еще несколько игроков «Брентфорда».

Бриан Мбэмо сыграл в прошлом сезоне 42 матча и забил 20 мячей. По данным портала Transfermarkt, игрок оценивается в 55 миллионов евро.

Известно, что за Мбэмом также готов сразиться «Манчестер Юнайтед».