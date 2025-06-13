«Это сумасшедшая куча денег». Реакция фанов на возможный трансфер Вирца
Флориан Вирц близок к переходу в «Ливерпуль»
Игрок «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц скоро подпишет контракт с «Ливерпулем». Сума трансфера станет рекордной для английского футбола.
Клубы полностью согласовали трансфер, сообщает Sky Sports. Игрок обойдется «Ливерпулю» в 116,5 миллиона фунтов (137,5 миллиона евро).
На следующей неделе Флориан Вирц пройдет медосмотр в «Ливерпуле», после чего клуб объявит о контракте. На футболиста также претендовали «Бавария» и «Реал», но Вирц выбрал чемпиона АПЛ.
Болельщики отдают должное игровым качеством Вирца. Но считают сумму трансфера завышенной.
YouKevo: В прошлом сезоне мы предложили 111 млн фунтов за Кайседо. Он предпочел более высокую зарплату и более длительный контракт с «Челси». Мы отложили эти деньги, а теперь потратили их на еще лучшего игрока.
Cyril Mwala: Впечатляющий бизнес «Байера» из Леверкузена.
Andy Lister: Наконец-то присоединится, не могу дождаться следующего сезона.
DemoKraft Na IDAN For Shoes: Арне Слот хочет побить рекорды благодаря этим подписаниям.
TerraCasino: Это сумасшедшая куча денег.
Scott: Матч «Манчестер Сити» против «Ливерпуля» в следующем сезоне будет захватывающим.
EMPE7OR: Почему все так злятся? Может, потому, что он никогда не перешел бы в ваш клуб?
Los Blancos: Виртц после 5 лет развития в «Ливерпуле» не продлевай контракт и переезжай в Мадрид!!!!
MUFC24: Не забудьте упомянуть его зарплату в 450 тысяч в неделю.
Kamz: Соперники плачут, потому что думали, что мы платим за него 150 миллионов фунтов стерлингов.
BREAKING: Liverpool and Bayer Leverkusen have agreed a deal for Florian Wirtz 🚨 pic.twitter.com/QeKhnnGLTr— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 13, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В турнире примут участие 8 команд, которые прошли квалификацию
Туран пока не торопится требовать новых игроков