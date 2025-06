«Это сумасшедшая куча денег». Реакция фанов на возможный трансфер Вирца

Игрок «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц скоро подпишет контракт с «Ливерпулем». Сума трансфера станет рекордной для английского футбола.

Клубы полностью согласовали трансфер, сообщает Sky Sports. Игрок обойдется «Ливерпулю» в 116,5 миллиона фунтов (137,5 миллиона евро).

На следующей неделе Флориан Вирц пройдет медосмотр в «Ливерпуле», после чего клуб объявит о контракте. На футболиста также претендовали «Бавария» и «Реал», но Вирц выбрал чемпиона АПЛ.

Болельщики отдают должное игровым качеством Вирца. Но считают сумму трансфера завышенной.

YouKevo: В прошлом сезоне мы предложили 111 млн фунтов за Кайседо. Он предпочел более высокую зарплату и более длительный контракт с «Челси». Мы отложили эти деньги, а теперь потратили их на еще лучшего игрока.

Cyril Mwala: Впечатляющий бизнес «Байера» из Леверкузена.

Andy Lister: Наконец-то присоединится, не могу дождаться следующего сезона.

DemoKraft Na IDAN For Shoes: Арне Слот хочет побить рекорды благодаря этим подписаниям.

TerraCasino: Это сумасшедшая куча денег.

Scott: Матч «Манчестер Сити» против «Ливерпуля» в следующем сезоне будет захватывающим.

EMPE7OR: Почему все так злятся? Может, потому, что он никогда не перешел бы в ваш клуб?

Los Blancos: Виртц после 5 лет развития в «Ливерпуле» не продлевай контракт и переезжай в Мадрид!!!!

MUFC24: Не забудьте упомянуть его зарплату в 450 тысяч в неделю.

Kamz: Соперники плачут, потому что думали, что мы платим за него 150 миллионов фунтов стерлингов.

BREAKING: Liverpool and Bayer Leverkusen have agreed a deal for Florian Wirtz 🚨 pic.twitter.com/QeKhnnGLTr