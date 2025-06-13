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  4. Все готово. Ливерпуль объявит о рекордном трансфере в истории АПЛ
Англия
13 июня 2025, 14:59 | Обновлено 13 июня 2025, 15:11
2659
5

Все готово. Ливерпуль объявит о рекордном трансфере в истории АПЛ

Вирц перейдет в новую команду на следующей неделе

13 июня 2025, 14:59 | Обновлено 13 июня 2025, 15:11
2659
5
Все готово. Ливерпуль объявит о рекордном трансфере в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

По информации Sky Sports, Ливерпуль на следующей неделе объявит о переходе атакующего хавбека Байера и сборной Германии Флориана Вирца.

Клубы полностью согласовали трансфер, который станет рекордным в истории английского футбола – 116,5 миллиона фунтов (137,5 миллиона евро).

Вирц в понедельник выйдет из отпуска и отправится на медосмотр в Ливерпуль, после чего клуб объявит о контракте.

Сообщается, что Флориан хотел перейти только в состав Красных и серьезно не рассматривал вариант с Баварией или Реалом, которые, по слухам, интересовались игроком.

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Флориан Вирц Ливерпуль Байер трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 5
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ivankondrat96
Мабуть буде найдорожчий трансфер цього літа
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+1
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Микола Захарченко
АПЛ зараз , мабуть найбагатша футбольна ліга , якщо не враховувати різних шейхів - можуть собі дозволити . Тим цікавіше буде переглядати матчі з туманного Альбіону
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0
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Вполне себе адекватные деньги за такого проспекта.
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0
Alfred
Ого Супер
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