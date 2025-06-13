Все готово. Ливерпуль объявит о рекордном трансфере в истории АПЛ
Вирц перейдет в новую команду на следующей неделе
По информации Sky Sports, Ливерпуль на следующей неделе объявит о переходе атакующего хавбека Байера и сборной Германии Флориана Вирца.
Клубы полностью согласовали трансфер, который станет рекордным в истории английского футбола – 116,5 миллиона фунтов (137,5 миллиона евро).
Вирц в понедельник выйдет из отпуска и отправится на медосмотр в Ливерпуль, после чего клуб объявит о контракте.
Сообщается, что Флориан хотел перейти только в состав Красных и серьезно не рассматривал вариант с Баварией или Реалом, которые, по слухам, интересовались игроком.
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