Все готово. Ливерпуль объявит о рекордном трансфере в истории АПЛ

По информации Sky Sports, Ливерпуль на следующей неделе объявит о переходе атакующего хавбека Байера и сборной Германии Флориана Вирца.

Клубы полностью согласовали трансфер, который станет рекордным в истории английского футбола – 116,5 миллиона фунтов (137,5 миллиона евро).

Вирц в понедельник выйдет из отпуска и отправится на медосмотр в Ливерпуль, после чего клуб объявит о контракте.

Сообщается, что Флориан хотел перейти только в состав Красных и серьезно не рассматривал вариант с Баварией или Реалом, которые, по слухам, интересовались игроком.