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Товарищеские матчи
11 июня 2025, 13:18 |
664
2

«Абсолютно позорный результат». Реакция фанов на фиаско сборной Англии

Кейн и компания в товарищеском матче проиграла сборной Сенегала

11 июня 2025, 13:18 |
664
2
«Абсолютно позорный результат». Реакция фанов на фиаско сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

Во вторник, 10 июня, сборная Англии провела товарищеский матч со сборной Сенегала. Поединок завершился поражением подопечных Томаса Тухеля со счетом 1:3.

Сборная Англии проводила четвертый поединок под руководством немецкого тренера Томаса Тухеля. Предыдущие три матча команда выиграла.

Обнадеживающе для англичан начался и матч со сборной Сенегала. Уже на 7-й минуте Гарри Кейн открыл счет. Но еще до перерыва Исмаила Сарр забил ответный мяч.

А вот после перерыва забивала только сборная Сенегала. Абиб Диарра и Шейк Сабали отличились на 62-й и 90+3-й минутах соответственно и принесли своей команде победу со счетом 3:1.

Болельщики сборной Англии болезненно отреагировали на поражение. Порция критики досталась и тренеру и игрокам.

KingR: Должны остаться только английские игроки британского происхождения.

JEFF TYMER: Я возложу вину на Джуда Беллингема.

𝙆𝙖𝙮™️ #20TIMES: Уокер, Галлахер, Хендерсон, Гордон, Фоден и т. д. НЕ достаточно хороши. Сколько раз нам нужно повторять одно и то же снова и снова.

Skylar Skye: Впервые за десятилетия ни один игрок «Юнайтед» не был вызван. Что посеешь, то и пожнешь.

Benny’s Football Tips: Одно из самых постыдных выступлений за долгое время. Не говоря уже о нашем выступлении против Андорры. Тухель должен ответить на много вопросов как можно скорее. Я совсем не уверен насчет следующего года.

Los Blancos: Но, но, но у нас лучшая лига в мире. Когда в последний раз вы выигрывали трофей для своей страны?

Kevi: Может быть, мы слишком сурово обошлись с Саутгейтом.

Endee Football: Абсолютно позорный результат. Я знаю, что это всего лишь товарищеский матч, но последние две игры не показали ничего, что вселяло бы доверие к Тухелю. Нет ни темпа, ни структуры, ни ощущения, что игрокам вообще что-то не безразлично. Учитывая имеющийся талант, это серьезное беспокойство. Если это представление Тухеля о прогрессе, у нас серьезные проблемы. Стыдно.

AH Betting: Бесхребетно. Товарищеский матч или нет, это было абсолютно постыдно.

R: Худшее выступление сборной Англии за последние годы!

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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🔱Avtoigor🔱
Англійці ви не одні такі, збірна Україна з вами у резонансі 
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pol-55
*Кейн і компанія* хм,поки Гаррі був на полі не програвали,так інколи поступає Компані забирає *мізки* з гри і вона ламається,вчора в Тухеля ті ж *граблі*.
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