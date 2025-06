«Абсолютно позорный результат». Реакция фанов на фиаско сборной Англии

Во вторник, 10 июня, сборная Англии провела товарищеский матч со сборной Сенегала. Поединок завершился поражением подопечных Томаса Тухеля со счетом 1:3.

Сборная Англии проводила четвертый поединок под руководством немецкого тренера Томаса Тухеля. Предыдущие три матча команда выиграла.

Обнадеживающе для англичан начался и матч со сборной Сенегала. Уже на 7-й минуте Гарри Кейн открыл счет. Но еще до перерыва Исмаила Сарр забил ответный мяч.

А вот после перерыва забивала только сборная Сенегала. Абиб Диарра и Шейк Сабали отличились на 62-й и 90+3-й минутах соответственно и принесли своей команде победу со счетом 3:1.

Болельщики сборной Англии болезненно отреагировали на поражение. Порция критики досталась и тренеру и игрокам.

KingR: Должны остаться только английские игроки британского происхождения.

JEFF TYMER: Я возложу вину на Джуда Беллингема.

𝙆𝙖𝙮™️ #20TIMES: Уокер, Галлахер, Хендерсон, Гордон, Фоден и т. д. НЕ достаточно хороши. Сколько раз нам нужно повторять одно и то же снова и снова.

Skylar Skye: Впервые за десятилетия ни один игрок «Юнайтед» не был вызван. Что посеешь, то и пожнешь.

Benny’s Football Tips: Одно из самых постыдных выступлений за долгое время. Не говоря уже о нашем выступлении против Андорры. Тухель должен ответить на много вопросов как можно скорее. Я совсем не уверен насчет следующего года.

Los Blancos: Но, но, но у нас лучшая лига в мире. Когда в последний раз вы выигрывали трофей для своей страны?

Kevi: Может быть, мы слишком сурово обошлись с Саутгейтом.

Endee Football: Абсолютно позорный результат. Я знаю, что это всего лишь товарищеский матч, но последние две игры не показали ничего, что вселяло бы доверие к Тухелю. Нет ни темпа, ни структуры, ни ощущения, что игрокам вообще что-то не безразлично. Учитывая имеющийся талант, это серьезное беспокойство. Если это представление Тухеля о прогрессе, у нас серьезные проблемы. Стыдно.

AH Betting: Бесхребетно. Товарищеский матч или нет, это было абсолютно постыдно.

R: Худшее выступление сборной Англии за последние годы!

