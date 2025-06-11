«Абсолютно позорный результат». Реакция фанов на фиаско сборной Англии
Кейн и компания в товарищеском матче проиграла сборной Сенегала
Во вторник, 10 июня, сборная Англии провела товарищеский матч со сборной Сенегала. Поединок завершился поражением подопечных Томаса Тухеля со счетом 1:3.
Сборная Англии проводила четвертый поединок под руководством немецкого тренера Томаса Тухеля. Предыдущие три матча команда выиграла.
Обнадеживающе для англичан начался и матч со сборной Сенегала. Уже на 7-й минуте Гарри Кейн открыл счет. Но еще до перерыва Исмаила Сарр забил ответный мяч.
А вот после перерыва забивала только сборная Сенегала. Абиб Диарра и Шейк Сабали отличились на 62-й и 90+3-й минутах соответственно и принесли своей команде победу со счетом 3:1.
Болельщики сборной Англии болезненно отреагировали на поражение. Порция критики досталась и тренеру и игрокам.
KingR: Должны остаться только английские игроки британского происхождения.
JEFF TYMER: Я возложу вину на Джуда Беллингема.
𝙆𝙖𝙮™️ #20TIMES: Уокер, Галлахер, Хендерсон, Гордон, Фоден и т. д. НЕ достаточно хороши. Сколько раз нам нужно повторять одно и то же снова и снова.
Skylar Skye: Впервые за десятилетия ни один игрок «Юнайтед» не был вызван. Что посеешь, то и пожнешь.
Benny’s Football Tips: Одно из самых постыдных выступлений за долгое время. Не говоря уже о нашем выступлении против Андорры. Тухель должен ответить на много вопросов как можно скорее. Я совсем не уверен насчет следующего года.
Los Blancos: Но, но, но у нас лучшая лига в мире. Когда в последний раз вы выигрывали трофей для своей страны?
Kevi: Может быть, мы слишком сурово обошлись с Саутгейтом.
Endee Football: Абсолютно позорный результат. Я знаю, что это всего лишь товарищеский матч, но последние две игры не показали ничего, что вселяло бы доверие к Тухелю. Нет ни темпа, ни структуры, ни ощущения, что игрокам вообще что-то не безразлично. Учитывая имеющийся талант, это серьезное беспокойство. Если это представление Тухеля о прогрессе, у нас серьезные проблемы. Стыдно.
AH Betting: Бесхребетно. Товарищеский матч или нет, это было абсолютно постыдно.
R: Худшее выступление сборной Англии за последние годы!
Defeat for the #ThreeLions against Senegal in Nottingham. pic.twitter.com/fzMJ6kew2u— England (@England) June 10, 2025
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